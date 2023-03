La Aduana denunció a un laboratorio por sobrefacturar importaciones en un 907%

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a «un importante laboratorio argentino» por la realización de cinco operaciones de importación de máquinas con una «sobrefacturación flagrante» del 907%, informó el organismo.

La Aduana presentó la denuncia y la Justicia en lo Penal Económico ordenó allanamientos en dos inmuebles en la localidad bonaerense de San Isidro y el barrio porteño de Liniers, en los que se secuestró documentación relevante para la causa.

El organismo dirigido por Guillermo Michel precisó que «las operaciones en cuestión fueron declaradas en la Argentina en US$ 5.040.000», pero en China «las exportaciones de la maquinaria se habían registrado a un valor de apenas US$ 555.920, lo cual revela una sobrefacturación de US$ 4.484.080, nada menos que un 907%».

Fuentes cercanas a la causa judicial señalaron a Télam que el laboratorio denunciado sería Alpharma.

El elemento que había llamado la atención al personal de la Aduana fue la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa.

«Para la Aduana las operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior, pero representan un indicador de riesgo a analizar», indicó el organismo en un comunicado.

En este caso, la DGA «no encontró ningún valor agregado tangible que aportara la intermediaria panameña para justificar los precios de refacturación», por lo que se presume que «fue incluida para sobrefacturar la importación y dejar US$ 4,5 millones en un banco de ese país».

En base a una serie de documentos a los que accedió, la DGA cree que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de este», que «figura en los documentos con el nombre de Raquel».

La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Económico Nº2 consiste tanto en el ilícito previsto en el Artículo 865, inciso F, del Código Aduanero como en el egreso indebido de divisas, que representa una «situación altamente nociva para la coyuntura económica de nuestro país».

«En ese marco, la Aduana estima una multa que rondaría los US$ 22,6 millones», indicó.

Como consecuencia de ello, la DGA informó que decidió profundizar la fiscalización de empresas vinculadas al rubro farmacéutico insumos y aparatología médica.

«Concretamente, está analizando importaciones trianguladas del período 2021-2022 de quince laboratorios por montos superiores a US$ 200 millones», finalizó.

Comentarios

Comentarios