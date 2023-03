Muere un rapero en pleno concierto durante un festival en Johannesburgo

El rapero sudafricano Costa Titch, de 27 años, murió mientras ofrecía un concierto en el marco del festival Ultra SA, que se realizaba en Johannesburgo, capital de ese país.

El artista cayó ayer desplomado en el escenario en medio de su interpretación, como lo registraron algunos videos, aunque aún no se pudo determinar la causa de su muerte, según consignan diferentes medios internacionales.

“Con profundo dolor nos vemos obligados a reconocer su fallecimiento en estos momentos”, escribió su familia en las redes sociales, a la vez que agradeció «a los equipos de emergencia y a todos los presentes en sus últimas horas en esta tierra”.

“Como familia, nos enfrentamos a un momento difícil mientras tratamos de dar sentido a lo que nos ha sucedido y pedimos que se nos conceda el tiempo y el espacio para recogernos. La familia Tsobanoglou (verdadero apellido de la víctima) agradece el amor y el apoyo que han brindado a nuestro hijo, y que sigan elevándole incluso en espíritu. Por favor, manténgannos en sus oraciones”, finaliza la publicación.

???????? Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ

— Truthseeker (@Xx17965797N) March 12, 2023