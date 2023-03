Torneo Provincial 2023: «La Liga Pampeana apoya el reclamo de Estudiantil»

«La Liga Pampeana apoya el reclamo del Club Estudiantil», aseguró el vicepresidente de la Liga Pampeana de Fútbol, Andrés Falagán. «Nosotros defendemos a los equipos de la Liga Pampeana, sea en contra del gobierno provincial o de quien sea», enfatizó en declaraciones formuladas en el noticiero del canal privado de Eduardo Castex.

«Estudiantil tiene toda la razón y con este fallo vamos a beneficiar a Alvear FBC. Y si tenemos que pagar un costo en algún momento, lo pagaremos», dijo -en tono combativo- el ex delegado de Estudiantil.

Lejos de bajar los decibeles, Falagán hizo declaraciones poco conciliadoras en un momento donde existe malestar en varios sectores por la paralización del Torneo Provincial, hasta que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal se expida en la protesta que realizó Estudiantil porque Winifreda incluyó en su plantilla al juvenil Emiliano Damián Maldonado, en el partido que el Girasolero derrotó a los castenses 1-0 por la segunda fecha de la ase de grupos.

Además, el dirigente celebró la decisión que se adoptó de paralizar la competencia cuando iban a comenzar los cuartos de final. «El Ente Provincial decidió paralizar el torneo y me parece que fue una decisión correcta, porque no se puede jugar cuando hay un fallo pendiente del Tribunal del Consejo Federal», expresó.

No hay plazos.

El club castense reclamó que Maldonado fue mal incluido, porque pertenecía a Estudiantil y nunca firmaron la cesión para Winifreda. Y desde el Depo contestaron que Maldonado juega allí desde hace tres años habilitado por la Liga Cultural, la misma que le dio el visto bueno para integrar la Lista de Buena Fe para el Provincial y la correspondiente inscripción en el sistema COMET.

El Tribunal de Disciplina del Ente Provincial no hizo lugar a la protesta y ratificó el triunfo del Depo, argumentando que ninguno tenía la culpa porque el jugador figuraba en ambas instituciones. Y por eso responsabilizó a la Liga Cultural por un «gravísimo error administrativo» al habilitarlo para jugar en Winifreda. Estudiantil agotó las instancias provincial y ahora elevó el reclamo al Consejo Federal de AFA.

«El primer fallo no dijo que Estudiantil no tiene razón», dijo Falagán, quien además planteó que el «doble fichaje» de un jugador «no existe», porque es un delito. «Personalmente el fallo del TdD del Ente no me convenció y dejó muchas dudas», admitió.

El dirigente indicó que «el Tribunal del Consejo Federal no tiene plazos para expedirse», por lo que hoy es incierta la fecha de reanudación de la competencia. Incluso señaló que desde el organismo «pueden correr vista a Estudiantil, a Deportivo Winifreda, al Ente Provincial y a las ligas para que aporten pruebas». Esto, obviamente retrasaría el reinicio de los cruces de cuartos de final.

¿Qué podría pasar?

Falagán enfatizó que «está bien que se paralice el torneo» porque el fallo «puede modificar los cruces» de los cuartos de final. Si prospera la protesta de Estudiantil, Deportivo Winifreda quedaría eliminado y entraría Alvear FBC, aunque por el orden de la tabla general cambiarían tres de los cuatro cruces, que quedarían así: Cultura Integral vs. All Boys (el único que no se modificaría), Mac Allister vs. Ferro de Alvear, Alvear FBC vs. Estudiantil y Bernasconi vs. Racing.

