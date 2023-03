Alerta: ¿Cómo es la nueva estafa que involucra a Netflix y te vacían la cuenta del banco?

Las estafas virtuales son cada vez más frecuentes y complejas. En esta oportunidad se relevó que hay ladrones que se hacen pasar por técnicos de Netflix para robar credenciales bancarias a los clientes de la empresa. Una de las víctimas fue la exesposa del conductor Marcelo Tinelli que relató lo sucedido en sus redes sociales.

«Caí como una chorlita. El domingo, con 40 grados de calor, estaba sin Netflix. Y me agarró una desesperación, así que googlé el teléfono de la empresa y me saltó un WhatsApp. Empecé a mandar mensajes ahí como una loca, pero no me daban bolilla. Y, como a las dos horas, me llaman de un número que tenía el logo de la plataforma«, comenzó su relato.

Acto seguido, dijo, «me atendió un cordobés que me fue guiando con el televisor». En un momento del relato, el estafador le dice : ‘Lo que pasa es que sale que usted no pagó’. Yo sabía que había pagado con la tarjeta. Entonces me pidió las últimas cifras, el banco…Y, sin haberle dado ninguna clave, entró a mi cuenta».

«¡No sé cómo lo hizo! Y me sacó 5 lucas, nada más. ¡Pero son 5 lucas!. Así que terminé a la noche en la comisaría con un expediente interminable», dijo.

Así como este caso hay otros en los cuales los delincuentes te hacen entrar a «falsos homebanking» o hasta páginas web apócrifas.

