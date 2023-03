Robos en Castex: «Incrementamos los patrullajes urbanos y rurales», dijo Human

La jefa de la comisaría departamental de Eduardo Castex, Corina Human, confirmó que en las últimas jornadas se incrementaron “los patrullajes urbanos y rurales” porque una seguidilla de delitos generó preocupación entre los pobladores castenses. “No se han incrementado (los delitos) pero nos preocupó la situación que se viene dando (en las últimas jornadas) porque me dicen que no es habitual en esta localidad”, admitió ayer Human.

El hecho de mayor impacto se produjo –el miércoles a la tarde- en una vivienda ubicada sobre la calle 25 de Mayo, entre calles Rivadavia y Estanislao Zeballos, cuando “autores desconocidos” ingresaron en una vivienda “a plena luz del día” aprovechando “la ausencia de la propietaria” para “provocar un gran desorden” porque evidentemente buscaban dinero y/u objetos de valor.

El hecho causó preocupación porque está en una zona muy transitada, a pocos metros de la concurrida Pista de la Salud y también de la sucursal local del Banco de La Pampa. Algunos intuyeron que hubo «una inteligencia previa», pero esto no fue confirmado por las fuentes consultadas.

Human ayer aseguró que los autores “no forzaron las aberturas” y “sí causaron un importante desorden en el interior”, pero aseguró que “no alcanzaron a sustraer ningún elemento de la vivienda. “Que no hayan sustraído nada no significa que tenga menos importancia y continuamos trabajando en el esclarecimiento del episodio”, agregó. Igualmente, fuentes extraoficiales indicaron que la damnificada detectó el falta de una suma de dinero que no sería «demasiado significativa».

Además, durante la madrugada del lunes se registraron “al menos tres robos”, indicaron fuentes extraoficiales, en la zona oeste, donde sustrajeron una motocicleta, una cortadora de césped y otros elementos.

Human ayer indicó que se está “trabajando en algunas denuncias que recibimos en la comisaria”, e indicó que las denuncias “las tenemos en una (misma) línea investigativa”, porque no descartan que se trate de “un raid delictivo” de los mismos autores. “Son hechos de similares características, son hurtos porque no ejercieron violencia, pero no dejan de tener relevancia y es una situación que nos preocupa”, admitió la entrevistada.

PREVENCIÓN Y REFUERZOS

La actual jefa de la comisaría departamental de Eduardo Castex, Corina Human, dado que Daniel Pérez se encuentra de licencia, destacó que actualmente tenemos todo el personal abocado a la prevención y hemos reforzado los patrullajes”.

La entrevistada indicó que actualmente no hubo novedades que permitan esclarecer el abigeato de cuatro vaquillonas preñadas, de aproximadamente 8 meses y medio, en el predio Juan Juan de la firma castense Mayaco Agropecuaria. Los autores dejaron los esqueletos y vísceras de los animales, indicaron fuentes policiales.

“Ese hecho lo estamos trabajando con el apoyo de Seguridad Rural de Santa Rosa y General Pico, y también hemos reforzado los patrullajes con personal local para continuar con las líneas investigativas”, dijo ayer Human.

