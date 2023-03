Torneo Federal A: Ferro de General Pico perdió en San Luis

Juventud Unida Universitario de San Luis le ganó 1 a 0 a Ferro Carril Oeste de General Pico, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Federal A. El único tanto del partido lo marcó Tomás Garro a los 93 minutos.

El equipo pampeano hizo mérito para traer un punto, pero terminó perdiendo en la última jugada del partido.

Los puntanos aprovecharon una de las dos ocasiones que generaron en todo el partido, y Tomás Garro le dio el primer triunfo y propició el primer traspié a los piquenses.

MÁS RESULTADOS

Ciudad Bolívar (Buenos Aires) 1 (Alfredo Troncoso) – Deportivo Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 1 (Maximliano Gutiérrez).

Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) 1 (Paulo Oballes) – Sportivo Estudiantes de San Luis 1 (Facundo Hang).

San Martin de Mendoza 1 (Matías Navarro) – Sportivo Atenas de Río Cuarto (Córdoba) 0.

Quedó libre Huracán Las Heras (Mendoza).

POSICIONES

Ciudad Bolívar, 4; Ferro de General Pico, Huracán las Heras, Atenas (Río Cuarto), Juventud Unidad (SL) y San Martín de Mendoza, 3; Argentino de Monte Maíz, Estudiantes (San Luis) y Peñarol de San Juan, 1.

PRÓXIMA FECHA

Ferro de General vs San Martín de Mendoza; Atenas de Río Cuarto vs Huracán Las Heras; Estudiantes de San Luis vs Juventud Unida de San Luis y Argentino de Monte Maíz vs Peñarol de San Juan. Libre: Ciudad Bolívar.

Comentarios

Comentarios