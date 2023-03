Inauguran el Monumento de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Santa Rosa

El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, se refirió a las razones y los motivos que tuvo la construcción del Parque de la Memoria, el cual será inaugurado este viernes 24 para recordar a las víctimas de la represión del Golpe de Estado Cívico Militar sufrido en la Argentina en 1976.

El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, recordó que –desde hace tiempo- los organismos de Derechos Humanos pretendían convertir el edificio donde funciona la Seccional Primera en un espacio de la memoria. Ante la “imposibilidad actual de poder desfuncionalizar ese edificio”, se planteó “una propuesta alternativa” que “era realizable” y “hasta superaba la idea originaria” de realizar “un efectivo señalamiento de lo que fue ex centro clandestino de detención y tortura más emblemático de La Pampa”.

La creación del Parque provincial de la Memoria se pensó como “un ámbito natural de congregación, de reunión, de reflexión y de alguna manera de tomar contacto con el recuerdo en la memoria de las víctimas”.

Parta concretar el Parque provincial de la Memoria se tomó contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para adecuar el proyecto y la idea a los términos de la Ley de Espacios y Sitios de la Memoria Nacional, para quedar integrados dentro de la Red Nacional de Sitios y Espacios de la Memoria.

“El monumento de los pilares que normativamente tiene previsto tres tamaños. Nosotros optamos por el de mayores dimensiones para garantizar esa pretendida visibilización social y en paralelo con Fernando Weiss, un arquitecto, que forma parte del equipo de trabajo del Ministerio de Obras Públicas empezamos a delinear lo que fue el proyecto arquitectónico que terminó consagrándose en la obra que vamos a estar inaugurando el 24 de marzo próximo”, recordó Fasce.

“Los propósitos y objetivos pensados en el proyecto tienen que ver con una idea de rendir un sentido homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, dar garantías de no repetición, reparar ese daño provocado no sólo a las víctimas, sino a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, pero al mismo tiempo, para constituirse en ese ámbito de reunión, donde la sociedad santarroseña, en particular y pampeana en general puedan convocarse y reunirse a los fines no sólo de recordar el pasado, si no para dar las luchas del presente y del futuro”, explicó.

INFRAESTRUCTURA

Los trabajos previstos en esta obra trataron de la construcción de un espacio conmemorativo de apoyo al hito, con señalamiento exterior ubicado en la esquina de avenidas Belgrano e Illía en la ciudad de Santa Rosa.

Tiene como objetivo la visibilidad del Ex Centro Clandestino de Detención, que funcionó en el edificio lindante de la Comisaría Seccional Primera entre los años 1976 y 1983.

La obra da respuesta a una necesidad concreta de exponer los Centros Clandestinos de Detención por intermedio de un hito, con las palabras de Memoria, Verdad y Justicia y a su vez apropiarse del lugar ejecutando un espacio cultural que apoye la temática, que sea un elemento educacional de apoyo, donde se expongan los acontecimientos de la dictadura cívico militar de 1976.

En este sector de la ciudad, además se erige el Centro MEDASUR que representa un icono cultural de la ciudad y de la Provincia, establecimientos de educación primaria y secundaria, instituciones de seguridad provincial y nacional.

El parque tiene un diseño arquitectónico con forma de cuarto de círculo con dos lados bien definidos y delimitados, la empresa a cargo de su ejecución fue BK Construcciones y en un plazo de 180 días.

