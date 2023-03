Entregaron actas de Protección de la Vivienda en Santa Rosa

Funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos entregaron 19 actas de Protección de la Vivienda en la ciudad de Santa Rosa. El programa impide que el inmueble afectado sea ejecutado por deudas posteriores a su inscripción registral. Todos los adjudicatarios manifestaron conformidad “por la rapidez” del mismo y por los beneficios de “no tener gastos”.

El ministro Ariel Rauschenberger agradeció la presencia de las y los beneficiarios y manifestó que el servicio es “gratuito, me comentaba Raúl, que lo quería hacer antes pero había requisitos que no podía hacer y hoy se simplificó todo para que puedan hacer de manera sencilla y gratuita y que a partir de este acta tengan la vivienda protegida y que no se la puedan embargar, que pone en riesgo el techo propio que cuesta tanto conseguirlo y lograrlo”.

“Este programa tiene como objetivo garantizar derechos, nosotros somos un ministerio que presta servicios, en el marco de una política que lleva el gobernador Sergio Ziliotto, de acercarse a la gente, de estar en el territorio, y en este programa tenemos un convenio con todos los municipios” aseveró el funcionario provincial.

«Por último, felicitarlos por este paso tan importante e invitarlos a difundir este programa con las y los vecinos”, concluyó.

Comentarios

Comentarios