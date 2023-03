Fiesta de Argentina en Santiago del Estero: Goleada y récord de Messi a pura diversión

La fiesta de la selección en Santiago del Estero tuvo un guion a pedir de los fanáticos: los campeones del mundo trituraron a Curazao por 7-0 y el capitán Lionel Messi, autor de un triplete, superó la barrera de los 100 tantos con la camiseta argentina.

El astro necesitaba apenas una conquista para transformarse en el primer futbolista de la historia con registro goleador de tres dígitos en el seleccionado pero no se conformó con ello y se despachó con otros dos antes del descanso para la veneración de las 42.000 personas que reventaron el Estadio Único Madre de Ciudades.

Leo consiguió el gol 100 con la pierna derecha a los 20 minutos y luego amplió su estadística con el tercero y el quinto del equipo, a los 32 y 37 minutos, con una zurda quirúrgica, para llegar al 55to. hat trick en su carrera.

Nicolás González, en su reencuentro con la Selección tras perderse el Mundial de Qatar por una lesión, consiguió el 2-0 (23m.) al capitalizar un rebote de cabeza y Enzo Fernández, asistido por el 10, puso el 4-0 con un remate desde el borde del área grande.

En el segundo tiempo, Ángel Di María (33m.), de penal, y el héroe de la ejecución consagratoria ante Francia, Gonzalo Montiel (42m.), decoraron la victoria más abultada del ciclo de Lionel Scaloni.

Giovani Lo Celso, otra de las bajas de último momento en la Copa del Mundo, también regresó al equipo nacional como uno de los seis cambios dispuestos por el entrenador en relación al amistoso del jueves pasado ante Panamá en el Monumental.

Con la goleada ante Curazao, Argentina desplazará a Brasil y retornará al primer puesto del ranking FIFA tras seis años, otra buena noticia de su pletórica actualidad.

Después de la versión autóctona del Himno Nacional Argentino, a cargo de Los Manseros Santiagueños, Néstor Garnica y Las Mulleris, las emociones continuaron el partido entre rivales sin equivalencias.

En el primer cuarto de hora, la Selección tuvo seis chances de gol que anticipaban una cómoda victoria apenas pudiera quebrar el cero del arco de Eloy Room, que amenazó complicarle la noche a Messi con dos buenas tapadas antes del 1-0.

Lautaro, sin goles en Qatar 2022, perdió una increíble chance a los 2 minutos con el arco a disposición en una confirmación de su sequía. El delantero del Inter lleva seis meses sin festejar un gol con Argentina, tras conseguir el último en un amistoso con Honduras en septiembre pasado.

La apertura del marcador desató un aluvión de goles y un ambiente ensordecedor en el Madre de Ciudades, al compás de los bombos y las trompetas de una de las cabeceras.

Cuando el derechazo de Leo tocó la red, el número 100 con la bandera «albiceleste» de fondo se proyectó en las dos pantallas superiores y la voz del estadio felicitó al máximo emblema del equipo argentino.

El abrumador dominio sobre Curazao sólo pudo interrumpirse por el pitazo del uruguayo Gustavo Tejera, quien al momento de dar la orden del segundo capítulo no advirtió que La T y la M todavía interpretaba su hit «Pa’la Selección».

Había pasado un minuto de juego cuando su cantante disminuyó la intensidad de su voz a regañadientes para permitir el desarrollo del juego en un ambiente propicio, sólo con el incesante aliento de los fanáticos de la «Scaloneta».

De inmediato llegaron los cambios que le quitaron ritmo al partido, entonces convertido en un acertijo estadístico: ¿cuántos goles más hará Messi?, ¿quebrará Lautaro su mala racha?, ¿ingresará ‘Fideo’ (Ángel Di María) como pedían los hinchas?.

Messi dispuso la ocasión del cuarto a nivel personal con el penal sancionado a los 32 minutos pero tuvo la grandeza de cederlo a su amigo Di María para que también se luciera en la calurosa noche santiagueña.

La hinchada le regaló una ovación al goleador de las grandes finales como también al «Dibu» Martínez cuando un minuto después le dejó su lugar en el arco a Franco Armani.

Todo redondo: goles, aplausos, ovaciones y un aliento que ganaba intensidad ante cada acción de juego positiva. El final del partido llegó con el himno mundialista «Muchachos» y el unánime «Dale campeón».

Sintesis

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Curazao: Eloy Room; Jurien Gaari, Cuco Martina, Roshon Van Eijma y Sherel Floranus; Vurnon Anita y Leandro Bacuna; Brandley Kuwas, Juninho Bacuna y Kenji Gorre; Rangelo Janga. DT: Remko Bicentini.

Goles en el primer tiempo: 20m., 32m. y 37m. Messi (A); 23m. Nicolás González (A) y 34m. Enzo Fernández (A)

Goles en el segundo tiempo: 33m. Di María (A), de penal, y 42m. Montiel (A).

Cambios en el segundo tiempo: 4m. Rodrigo De Paul por Mac Allister, Exequiel Palacios por Enzo Fernández y Juan Foyth por Otamendi (A); 12m. Jeremy Antonisse por Gorre y Richairo Zivkovic por Janga (C); 21m. Ángel Di María por Lo Celso y Paulo Dybala por Lautaro Martínez (A); 28m. Xander Severina por Kuwas y Giovanni Trouppe por Van Eijma (C); 34m. Franco Armani por «Dibu» Martínez (A); 39m. Kevin Felida por Leandro Bacuna y Godfried Roemeratoe por Anita (C).

Amonestados: De Paul (A). Anita (C).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Público: 42.000 espectadores.