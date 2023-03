Artesana pampeana recibió un reconocimiento en la Legislatura de Buenos Aires

La aratense Alejandra Bergues recibió un reconocimiento del programa Mujeres Emprendedoras en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Esta entrega de distinciones fue una de las actividades desarrollada por la Legislatura bonaerense en el Mes de la Mujer y la pampeana no ocultó su “alegría, porque el trabajo autónomo o autogestivo es difícil de sostener y siendo mujer y madre, resulta bastante más complicado aún”.

El programa Mujeres Emprendedoras se implementa desde 2015 y está destinado a visibilizar a quienes se iniciaron en el camino de la producción y venta de sus propios productos. En esta ocasión fueron reconocidas diez mujeres de distintas zonas del territorio bonaerense, titulares de emprendimientos de diseños textiles, cosmética natural, pintura en prendas, técnicas de sublimación, objetos para el hogar y marroquinería y/o decoración, entre otras actividades. Alejandra Bergues está radicada en La Plata y es titular de un emprendimiento denominado “Fuego Joyas”.

“Una alegría”.

Alejandra aclaró que el programa “otorga un reconocimiento a mujeres emprendedoras de la provincia de Buenos Aires, pero también organiza distintas actividades, ofrece herramientas para microemprendimientos y fomenta modos de producir, comercializar y distribuir basados en la economía social y solidaria”.

La aratense, que participó “durante años en ferias artesanales”, contó que su actividad es una labor muy “sacrificada. En estos años observé cómo las mujeres corren de un lado a otro con sus hijos. A mí me tocó hacer ferias cuando mi hija era muy chiquita y sé que resulta muy difícil de sostener, por lo cual este reconocimiento para las mujeres después de tanto laburo, me parece buenísimo”, celebró.

Alejandra es hija del ex intendente de Arata y ex diputado provincial de la UCR, Julio Bergues, y se inició en la joyería artesanal “cuando tenía 15 ó 16 años”. “El papá de mi hija es joyero y fue el primero que se metió en el mundo de la joyería. Fuimos bastante autodidactas, porque en ese momento no había tantas escuelas, ni acceso a internet para buscar información, así que experimentábamos mediante un proceso de prueba y error”.

Principalmente trabaja “con plata y alpaca, pero incursioné en todo tipo de materiales porque siempre fui muy curiosa y me gusta experimentar. No obstante, después de tantos años tengo clientes que prefieren determinados metales y eligen a través de la tienda virtual”, añadió.

Pospandemia.

Actualmente Alejandra participa muy poco en las ferias, porque durante la pandemia “empezamos a comercializar mucho más mediante las redes sociales, y eso cambió mucho la manera de trabajar y exhibir las artesanías”. Además, las ferias “no son un gran punto de venta. En mi caso realizo más operaciones comerciales en Instagram, por tiendas virtuales, dejo artículos en algunas tiendas y participo en dos ferias al año que se realizan en mi barrio”, explicó.

Al ser consultada sobre los innumerables artículos de bijouterie, en su mayoría importados, que se venden muy bajo precio, y cómo enfrenta esa competencia, respondió que “después de tantos años de asistir a ferias y mantener contacto directo con el público, aprendí que aquellas personas que prefieren lo artesanal, salen a buscarlo. Pero muchos consumidores plantean que observaron productos similares a precio mucho más bajo, y a ellos hay que explicarles las diferencias entre baratijas confeccionadas por máquinas, en cantidades infernales, y el trabajo artesanal, que lleva mucho tiempo y esfuerzo”.

No obstante “muchas personas valoran el trabajo artesanal y se genera un vinculo hermoso con ellos, porque se interesan por los materiales y hasta por las cuestiones técnicas”.

– ¿Podés sustentarte con las artesanías en un contexto de fuerte suba de precios en los metales?

– Es otro tema complicado. Se requiere un largo recorrido para que un emprendimiento sea autosustentable y permita sostener la economía familiar. En mi caso, hace muchos años que me dedico a esto, tengo una marca establecida, clientes de muchos años, y eso ayuda mucho. Sin embargo, este año me costó mucho invertir en herramientas y metales porque son importados y están muy caros. Armar un taller de joyería requiere muchas herramientas y los metales subieron un 150 por ciento en pocos meses. Estoy en un grupo de joyeros de todo el país y observo diariamente las quejas y reclamos por los costos, que están convirtiendo en inaccesible a nuestra materia prima.

