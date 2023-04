Los trailers de las series destacadas que llegan en abril

Con la llegada a Netflix de la esperada tira biopic sobre la historia y carrera de Fito Páez, «El amor después del amor», como el título más fuerte para el público argentino, abril trae nuevas propuestas y temporadas en el universo de las series. La siguiente es una lista de las más destacadas:

6 de abril – Bronca (Estreno) – Netflix

Protagonizada por la comediante Ali Wong y Steven Yeun, recordado por «The Walking Dead» y nominado al Oscar por «Minari», la comedia dramática «Bronca» sigue la historia de un contratista fracasado y una empresaria descontenta que tienen un incidente de furia al volante que en vez de terminar al doblar la esquina se sale de control y adquiere proporciones demenciales.

Como si se tratara de uno de los segmentos de «Relatos salvajes» llevado hasta las últimas consecuencias, la serie de 10 episodios de media hora es una propuesta que reflexiona sobre la vida urbana moderna y la frustración. Creada por Lee Sung Jin, la serie es del estudio A24, que acaba de triunfar en los Oscar con filmes como «Todo en todas partes al mismo tiempo» y «La ballena».

7 de abril – Pequeñas cosas hermosas (Estreno) – Star+

Basada en la colección best-seller de ensayos de Cheryl Strayed, «Pequeñas cosas hermosas» se centra en Clare (Kathryn Hahn), quien se encuentra en un momento complicado en el que la relación con su esposo Danny (Quentin Plair) se tambalea, su hija adolescente Rae (Tanzyn Crawford) la ignora, y su alguna vez promisoria carrera como escritora deja de existir.

Como si hubiera un diálogo o una suerte de continuidad con su serie «Mrs. Fletcher», de 2019, Hahn vuelve a desenvolverse como una mujer madura en una etapa de autodescubrimiento y reflexión. En esta ocasión, el personaje de Cate comienza a movilizarse a partir de hacerse cargo de una columna de consejos por pedido de un amigo escritor, donde se transforma en una suerte de bálsamo para sus lectores pero también para ella misma.

7 de abril – Vaselina: El origen de las damas rosadas (Estreno) – Paramount+

Situada cuatro años antes del clásico de 1978 «Grease: El compadrito», esta comedia romántica y musical creada por Annabel Oakes sigue la historia de cuatro jovencitas algo inadaptadas y cansadas de la vida tradicional del colegio secundario que se unen para divertirse en sus propios términos, despertando un revuelo moral entre sus compañeros y docentes.

Tricia Fukuhara, Marisa Davila, Cheyenne Wells y Ari Notartomaso encarnan a las protagonistas devenidas en fundadoras de las «Damas de rosa», la primera pandilla de su escuela y la misma que años después, en ese universo, adoptaría a la recordada e inocente Sandy de Olivia Newton-John en la película original. Shanel Bailey, Madison Thompson, Jonathan Nieves y Jason Schmidt, entre más, completan el elenco de la tira.

14 de abril – The Marvelous Mrs. Maisel (Temporada 5 – Final) – Prime Video

Una de las comedias más alabadas -y laureadas- de los últimos años llega a su conclusión. «The Marvelous Mrs. Maisel» retoma una vez más a la ama de casa neoyorquina que busca «pegarla» como comediante de stand up en el muy machista ambiente de los 60.

Para su quinta y última temporada, Midge Maisel se encuentra cada vez más cerca del éxito que siempre soñó, aunque todavía deberá enfrentar varias dificultades. Creada por Amy Sherman-Palladino, es protagonizada por Rachel Brosnahan, Alex Borstein y Tony Shalhoub, entre más.

16 de abril – Barry (Temporada 4 – Final) – HBO y HBO Max

La multipremiada serie de comedia de tintes oscuros protagonizada por Bill Hader como un letal asesino que quiere abandonar su lado oscuro y siempre acaba matando de nuevo, trae su temporada final con el personaje principal encarcelado y más allá de cualquier redención.

Con dos episodios estreno la primera semana, la trama encuentra al antihéroe de la historia a punto de perder la cabeza, mientras que Cousineau (Henry Winkler), su antiguo maestro de actuación y una de sus víctimas, es aclamado por el arresto de su exalumno.

21 de abril – Dead Ringers (Estreno) – Prime Video

Una versión moderna del thriller de 1998 de David Cronenberg, protagonizada por Jeremy Irons, esta serie tiene a Rachel Weisz en el doble papel protagónico de Elliot y Beverly Mantle, gemelas que comparten todo: drogas, amantes y un deseo sin remordimientos de hacer lo que sea necesario – incluyendo el desafiar los límites de la ética médica – en un esfuerzo para retar las prácticas anticuadas y llevar la salud femenina al frente.

Creada por Alice Birch, la propuesta tiene a Weisz (que también ejerce de productora ejecutiva) en el desafío de interpretar a dos hermanas idénticas. De esta manera sigue los pasos de otros recordados «gemelos» en pantalla chica como Ewan McGregor en «Fargo», James Franco en «The Deuce» o Mark Ruffalo en «I Know This Much Is True».