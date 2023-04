Caso Jey Mammon: “Me violó a los 14 y me enamoró a los 16”, dijo Lucas Benvenuto

El joven respondió una vez más en las redes sociales y fue contundente con su mensaje. El joven Lucas Benvenuto, quien había acusado de abuso al conductor, se enteró que se filtró un audio que había mandado tiempo atrás a Jey Mammón y decidió usar su cuenta de Instagram para contestar mediante un vivo: “Me violó a los 14 y me enamoró a los 16”, dijo.

«Nos amanecimos todos con la nota de audio que ya se sabía. Yo les quiero contar cómo es la historia de esa nota de audio. A mí se me quiere poner una bandera o una capa como si yo fuese el héroe y yo no me siento ningún héroe», comenzó.

«Logro dos condenas, desbarato dos bandas de pedofilia y quedan libres. Este inútil está en su casa. Yo pago horas y horas de terapia, de tratamiento psiquiátrico», siguió.

«Cuando quedan libres me dio una crisis nerviosa, ahí tuve un intento de suicidio. Esa noche agarro mi teléfono y empiezo uno por uno, no solamente este estúpido. Entre esos mensajes no queda exento ¿Saben lo que fue volver a escucharme roto? Como yo estaba antes emocionalmente».

«Yo necesito más ayuda psicológica. Pensé que lo iba a solucionar con un año de terapia y una pastilla que me haga volver a sonreir. Yo todavía me siento culpable hoy. Todos ellos están metidos en la misma bolsa, no los veo individualmente, veo el dolor que me causaron», afirmó Lucas.

“Necesitamos que las leyes cambien ya. A mi historia la hicieron mierda, los dejaron libres a todos. Esta fue mi última denuncia (por la de Jey Mammón), la más importante porque fue la que más dolor me causó”, concluyó el joven.