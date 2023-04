Ziliotto y Maggiotti entregaron viviendas en Toay y anunciaron 480 casas para Santa Rosa y General Pico

“Entre todos, pueblo y gobierno, seguiremos haciendo viviendas”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto en el acto de entrega de 38 casas para familias de Toay, donde también estuvo presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. Los funcionarios firmaron un convenio para la construcción de 200 viviendas en General Pico y la provincia recibió el apto técnico para iniciar la construcción de 280 casas en Santa Rosa.

El gobernador Ziliotto expresó que “es una satisfacción estar aquí compartiendo este acto tan emotivo”. “Para nosotros, que estamos inmersos en la vorágine de la gestión, esto es muchas veces un cable a tierra, porque compartimos el acceso a una vivienda propia, que sabemos que es dignidad”, dijo.

“En ese camino que pusimos en marcha hace mucho tiempo, entendemos que hoy culmina una etapa, pero que no termina aquí nuestra responsabilidad. En Toay hemos construido estas 40 viviendas con recursos provinciales; y estamos construyendo, con recursos asignados por el gobierno nacional, 270 viviendas del programa Procrear. Y en poco tiempo más comenzarán a construirse 40 viviendas más del programa nacional Casa Propia”, detalló.



“En el marco de este desafío que tomamos como gobierno, y manteniendo la palabra de que sea una realidad y no un eslogan la frase: ‘vivienda que termina, vivienda que comienza una nueva; barrio que entregamos, barrio que comienza uno nuevo’; ya Jorge Lezcano ha comenzado el proceso administrativo para construir otras 40 viviendas”, anticipó.



“Esto significa que serán 390 soluciones habitacionales -enfatizó Ziliotto-, 390 respuestas a una necesidad que es el equivalente al 50% de la demanda que tenemos en Toay. Queremos recuperar el tiempo perdido, porque la gente nos votó para que diéramos respuestas. Y si bien hoy compartimos esta alegría, desde mañana comenzaremos a trabajar para que el otro 50% también tenga la posibilidad de acceder al techo propio”, agregó.

360 CASAS EN SANTA ROSA Y 200 PARA GENERAL PICO



“Esto -enfatizó el mandatario- no se agota acá. Por eso hemos firmado un convenio para construir 200 viviendas en General Pico y licitaremos 280 viviendas en Santa Rosa. También verán en el Boletín Oficial de hoy el decreto mediante el cual ordenamos al IPAV construir 80 viviendas más en Santa Rosa. Así desandamos el camino de dar respuesta a las miles de familias pampeanas. Como siempre lo decimos, hemos hecho mucho, pero falta mucho. Y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de que falta mucho”.





“Seguiremos trabajando -aseguró Ziliotto-, día a día, para consolidar este mecanismo que es un proceso sostenido en el tiempo y avalado por la enorme solidaridad de pampeanas y pampeanos. Hay una fuerte decisión política en el presupuesto provincial, pero mucho tiene que ver que todas esas familias que ya tienen una vivienda a través del Estado, están cumpliendo con su responsabilidad y, pagando la cuota, entre todos, pueblo y gobierno, seguiremos haciendo viviendas”.



5.000 VIVIENDAS



El ministro Santiago Maggiotti destacó el trabajo conjunto con la Provincia y aseguró que esta jornada “la recordarán siempre porque es un antes y un después”. “Tendrán su techo propio y consolidarán su hogar. El presidente nos pide que seamos federales a la hora de distribuir las viviendas y nosotros les pedimos a los gobernadores que sean federales en sus provincias”, destacó.



“Este -dijo- es un gobierno provincial que ve a la vivienda como una política pública que la tiene que garantizar el Estado, porque en Argentina los pueblos son los mismos, los que cambian son los gobiernos y sus prioridades, y este gobierno tiene como prioridad la política pública de acceso a la vivienda, de obras que le cambien la vida a los argentinos, de salud y de educación.





“Mi padre me decía que mucho más que una firma vale la palabra. Hoy hemos firmado un convenio y estamos cumpliendo con la palabra empeñada con La Pampa. Estamos construyendo en conjunto 2.500 viviendas y se está construyendo otro tanto. En total son 5.000 soluciones habitaciones”, detalló Maggiotti.



“No sólo están los planes de viviendas que hacemos directamente con la Provincia y los municipios. En La Pampa hay más de 2.000 familias que están construyendo su casa con un crédito ‘Casa Propia’ a tasa 0%, ajustable por salario. Porque tuvimos una experiencia anterior, en la que un gobierno que creía que todo lo solucionaba el mercado convenció a los argentinos que los créditos UVA era la mejor oportunidad que tenían. Fueron más de mil los que hoy penan porque esas cuotas se les fueron muy altas”.



“En cambio -afirmó el ministro- los créditos Casa Propia son pensados para que la familia, mientras esté pagando el crédito, no cambie su calidad de vida y siempre la cuota será un 25% del ingreso. Esto significa que hay un Estado presente.



Maggiotti recordó que hubo épocas en la Argentina “en la que se construyen casas y épocas en las que no se construyen, y este año es un año en el que eso se definirá en Argentina, en La Pampa y en cada uno de los municipios”. “Elegiremos si seguimos en esa Argentina que da oportunidades, en esa provincia que iguala, que trabaja con equidad y solidaridad, pensando que el Estado es el que tiene que poner el piso de donde partimos todos, y desde ahí dependerá del esfuerzo de cada uno y cada una, pensando en un Estado que entiende que todos los ciudadanos tienen que ser de primera; es importante lo que hagamos cada uno de nosotros”, concluyó.



APTO TÉCNICO PARA SANTA ROSA Y CONVENIO PARA GENERAL PICO

El ministro Maggiotti entregó al gobernador Ziliotto el apto técnico para construir 280 viviendas del programa nacional “Casa Propia” para Santa Rosa, entregándose los certificados NOT (No Objeción Técnica) que abrirán el camino para que este proyecto pueda llevarse a cabo, porque la transferencia de los fondos lo hará posible.

En la oportunidad se firmó un convenio entre el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Gobierno de La Pampa, en el marco del programa “Casa Propia – Construir Futuro” por el cual se financiará la construcción de 200 viviendas en General Pico.

