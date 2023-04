En Castex, «comienza la etapa» de intimación a deudores de tasas municipales e infracciones

La secretaria de Hacienda y Finanzas de la municipalidad de Eduardo Castex, Verónica Curutchet, indicó que actualmente la recaudación municipal ronda en el 50 por ciento y admitió que existe «especulación inmobiliaria», pero reveló que desde la comuna «se está invitando» a los deudores para que regularicen sus moras, y después «vendrá la otra etapa donde los deudores afrontarán demandas».

La funcionaria municipal indicó que actualmente está vigente un plan de pagos de hasta 24 cuotas con una «tasa mínima» de interés establecida en el 1 por ciento mensual, y quienes paguen las deudas al contado tendrán un descuento del 50 por ciento en los intereses.

«No podemos hacer nada más para que la gente se acerque, y el que no paga es porque no puede o no quiere pagar», planteó la hermana melliza de la intendenta Mónica Curutchet.

La entrevistada indicó que los beneficiosos planes de pagos están destinados para que los sectores más vulnerables puedan cancelar sus deudas, pero los aprovechan mayoritariamente los especuladores inmobiliarios.

«Ya vendrán las intimaciones previas a la etapa judicial, donde los deudores afrontarán demandas. Hay intimaciones en base a las deudas que tienen los frentistas, porque acá son todos iguales, los que deben mucho y los que deben poco», dijo Curutchet.

«Empezamos con intimaciones leves para quienes adeudan más, porque son más difíciles y debemos cortar la prescripción de deudas. Los invitamos a que se acerquen (a regularizar las moras) y después se judicializarán las deudas», confirmó.

Lo mismo ocurre con las deudas por infracciones de tránsito que fueron sentenciadas en el Juzgado de Faltas. «Ahí también se está intimando. Hay morosidad y se está cobrando», aseguró.

