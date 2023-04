Antonio Ríos reconocería a su hijo número 21

El cantante chaqueño Antonio Ríos contó en una entrevista que se hará un test de ADN para verificar el vínculo con una mujer que afirma ser su hija, pero que la notó bastante «sincera» cuando hablaron. “Me apareció una hija de 33 años, ya serían 21 hijos”, dijo el reconocido cantante.

En diálogo con Carmen Barbieri, en Mañanísima, contó: “Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá’.

«Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”, continuó. El músico, que ya tiene 20 hijos reconocidos, precisó que en todas las oportunidades pidió los exámenes.

“Yo me acuerdo de haberla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”, contó el cantante.

Sostuvo que la mujer se acercó y le aseguró que esa era hija suya, pero luego desapareció. “No sé por qué aparece recién ahora con 33 años”, confesó.

Consultado sobre el vínculo que mantiene con sus hijos, confió: “Gracias a dios hablo con todos”. En cuanto a su situación sentimental, aclaró: “Soy soltero y hago lo que quiero”.

El chaqueño, quien en su carrera integró grupos como Sombras y luego Malagata, hace tiempo que está dedicado a su carrera solista. Muchos lo conocen bajo el apodo «El Maestro» y por su hit más repetido desde los 90: la cumbia «Nunca me faltes».

Comentarios

Comentarios