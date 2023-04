Macri, Vidal y Bullrich insinúan una ruptura con Larreta

Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich reaccionaron con inusitada dureza al anuncio de Horacio Rodríguez Larreta de que desdoblará las elecciones porteñas e insinuaron una ruptura en el PRO, donde la tensión escaló al máximo.

«Qué profunda desilusión», escribió el expresidente en las redes sociales pocos minutos después de que el jefe de gobierno anunciara que la Ciudad de Buenos Aires tendrá boleta única electrónica y doble votación.

Macri compartió un mensaje de María Eugenia Vidal que fue igual de dura con Larreta. «El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este», escribió la ex gobernadora. «No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada», apuntó Vidal contra Larreta.

El expresidente ya había dejado en clara su postura el domingo, cuando salió a presionar al límite a Larreta para que no avance con el desdoblamiento de las elecciones porteñas, una estrategia empujada por Martín Lousteau. «No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos», dijo Macri, que salió a jugar fuerte luego de que LPO revelara la semana pasada que Larreta se inclinaba por las urnas separadas.

Pero Larreta no hizo caso y este lunes confirmó que la Ciudad tendrá boleta única electrónica para los cargos locales y la tradicional boleta sábana para los cargos nacionales, es decir que los porteños deberán votar en dos urnas diferentes.

A Macri y Vidal se sumó como era previsible Patricia Bullrich, que ahora parece sumar puntos de cara a un posible apoyo explícito del expresidente en la primaria contra Larreta. Esta mañana Macri hizo trascender que la respaldará públicamente.

La exministra de Seguridad dijo que Larreta «manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones» y compartió un video de hace pocas semanas en el que el jefe de gobierno acusaba a la Casa Rosada de «hacer trampa» por querer modificar la votación.

En la misma línea se expresó Cristian Ritondo, precandidato a gobernador bonaerense. «Cambiar las reglas de juego a último momento va en contra de los principios que siempre defendimos con el PRO. No está bien», escribió.

En cambio, el radical Gerardo Morales y la Coalición Cívica de Elisa Carrió salieron a respaldar la jugada de Larreta, con lo que empieza a reconfigurarse el mapa de la interna de Juntos por el Cambio.

«En la Ciudad de Buenos Aires tenemos código electoral y el mejor sistema para la elección de nuestros representantes: Boleta Única (defendida por todo JxC). Usar este mecanismo de votacion es reafirmar nuestra autonomía», afirmó el presidente de la CC, Maxi Ferraro. «Desde 1996 todas las elecciones a Jefe de Gobierno fueron desdobladas y sólo en 2019 hubo una excepción. Las reglas electorales están definidas por ley, son muy claras y deben ser cumplidas», agregó el diputado nacional.

Por su parte, Morales apoyó el anuncio y destacó que «la boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de Juntos por el Cambio de impulsar la boleta única a nivel nacional».

Comentarios

Comentarios