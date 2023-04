Millie Bobby Brown anunció su compromiso con el hijo de Bon Jovi

La joven actriz Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi, hijo del reconocido cantante Bon Jovi, anunciaron el compromiso en sus redes. La pareja de 19 y 20 años respectivamente, oficializó su relación en marzo de 2022 y desde entonces se los puede ver juntos tanto en las redes sociales como en eventos o premiers de películas de Brown, quien saltó a la fama por «Stranger Things», serie original de Netflix.

Con una foto en blanco y negro, mostrando un gran anillo en su dedo anular y con una frase de Lover que dejaba poco lugar a dudas sobre el compromiso: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all 🤍” (“Te he amado tres veranos; ahora, cariño, los quiero todos”), una conocida canción de Taylor Swift, la joven de 19 años anunciado la noticia.

A principio de año, la joven actriz se refirió a su novio como su “compañero para toda la vida”, algo que dejó claro el buen momento que estaba atravesando la pareja.

Se conocieron por Instagram, tal y como ha explicado Brown: primero fueron amigos y después la relación fue evolucionando. Tan en serio va el noviazgo que incluso pasaron las últimas navidades juntos, en casa de Brown.

La publicación realizada ya suma millones de Me gusta y decenas de miles de comentarios, de los cuales destacan las felicitaciones de la actriz Amybeth McNulty o del modelo Jamie Campbell Bower.

