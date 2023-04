Luego de un breve paso por Nacional (Uruguay), el entrenador forjado en el fútbol de ascenso asume el desafío de dirigir a Independiente. Consciente de que muchos lo tildan como un entrenador defensivo, aseguró que buscará ser protagonista, aunque intentó bajar las expectativas con una curiosa comparación.

«Mi idea en todos los lugares fue la misma: tratar de ser protagonista. Dependerá de la condición en la que los jugadores se sientan mejor», comenzó diciendo el DT.

«Si se sienten bien presionando arriba, presionaremos arriba; si no, presionaremos en el medio. Y si no, tiraremos al equipo en una línea más baja. A todo el mundo le gustaría jugar como el Manchester City, pero cada uno de esos jugadores cuesta 100 millones de euros», afirmó el Ruso.

Por otro lado, fue terminante al responder por qué decidió asumir a 48 horas del clásico de Avellaneda. «Es lo que se debe hacer. Uno no tiene que elegir el momento. Hay que ir y estar a la altura de la institución y ponerse la situación al hombro. Si esperamos que este partido pase, que el otro pase y así, me parece que no estamos viendo la realidad», aseguró. En otro orden, el Ruso aseguró que Independiente cuenta con buenos futbolistas y dejó en claro a qué apuntará: «Me parece que lo podemos mejorar. A mi criterio, tiene un muy buen plantel. Por supuesto que no está a la altura de Boca y River, pero me creo que podemos pelear por entrar en una copa internacional».

