Ziliotto inauguró la Expo Pymes 2023: “Esta muestra nos marca una realidad: La Pampa crece”

“No hay otra manera de desarrollar La Pampa que no sea con todos adentro y a través del trabajo, que es el mayor ordenador social”, afirmó el gobernador Sergio Zilioto en la apertura de la ExpoPyMEs 2023. En el acto también participó el titular del Consejo Federal de Inversión (CFI), Ignacio Lamothe. El mandatario pampeano anunció que a partir de la próxima edición, la muestra se replicará en el interior provincial agrupada por sectores económicos.

Esta novena edición de ExpoPyMEs se desarrolla –hasta el domingo 16- en el Autódromo Provincia de La Pampa, cuenta con 427 stands de empresas de 44 localidades. Los expositores muestran sus producciones en los más variados rubros, desde comercios e industrias hasta gastronomía, pasando por instituciones y el sector agropecuario. A esto se suman los más de 90 participantes pampeanos de las rondas de negocios nacionales e internacionales, organizadas en conjunto con I-COMEX y el CFI.

“EL CRECIMIENTO ES UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA”

“Es un enorme orgullo participar de esta muestra que nos marca una realidad: La Pampa crece” expresó el gobernador Ziliotto. Y agradeció al CFI “no sólo por el hecho de trabajar complementariamente con nuestras estructuras provinciales para llevar adelante esta feria, sino porque en la gestión de Lamothe se le ha dado un perfil netamente productivo al CFI”.

“Así vemos cómo se amplían las herramientas que tenemos en La Pampa para que nuestras PyMEs accedan al financiamiento con tasas subsidiadas, a las garantías públicas que generan un escenario de inclusión financiera para aquellos que no tienen la capacidad para asumir los requisitos que establece el Banco Central”, dijo.



“Esto no es sólo el esfuerzo de un gobierno provincial, ni de las estructuras de las que dispone la institucionalidad pampeana; es un esfuerzo de todos. Siempre dijimos que el enorme desafío que teníamos, desde el primer día de la gestión, era garantizar el funcionamiento de una asociación estratégica entre lo público y lo privado, entendiendo que el desarrollo con inclusión de La Pampa, el crecimiento y la igualdad de oportunidades debía ser un objetivo común de una construcción colectiva”, recordó.



“LA SALIDA ES TRABAJANDO”

El mandatario pampeano recordó que “a pesar de la pandemia, diseñamos un conjunto de herramientas y tuvimos un enorme acompañamiento del Poder Legislativo”. “Todos entendimos –continuó- que la salida de La Pampa es trabajando, no hay otra: trabajando y produciendo, creciendo, desarrollándonos con inclusión. Por eso en el Banco de La Pampa toma más fuerza su génesis, ser un banco de fomento; por eso es que creamos el FoGaPam insertando a más de 1.000 PyMEs que antes no accedían al crédito formal”.





“Hoy –añadió- el Estado le brinda su garantía evitando que concurran al mercado secundario o que paguen tasas usurarias. Hoy están integrados a la economía formal. Una de las principales luchas que tenemos en Argentina es formalizar la economía, para lograr que el negocio sea producir, que el negocios sea la inversión productiva, y que deje de ser una alternativa la timba financiera”.



TASA 0 AL VALOR AGREGADO Y FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO

“También -detalló el mandatario- pusimos en marcha la Ley de Incentivos Fiscales, una enorme herramienta, que comienza a dar sus frutos. Porque tenemos muy en claro que el mejor negocio para el gobierno provincial es que las empresas paguen salarios, no impuestos”.





Asimismo, destacó que “en el sector industrial el agregado de valor, de trabajo e inclusión, tiene tasa 0%. En La Pampa quien agrega valor a la producción primaria, cada día más diversificada, no paga impuestos. El negocio del gobierno provincial es que haya más actividad económica, más trabajo, más salarios y, en consecuencia, mayor dignidad y justicia social”.



También valoró “la enorme receptividad que han tenido los empresarios pampeanos al acceder al programa de Fortalecimiento del Empleo. Un empresario que plantea ampliar su planta de trabajadores registrados recibe, a valores actuales y dentro de los 15 meses, una suma superior al millón de pesos. No hay otra manera de desarrollar La Pampa que no sea con todos adentro y a través del trabajo, que es el mayor ordenador social. Y esto no significa que dejemos de poner el mayor de nuestros esfuerzos para llevar dignidad a través de la asistencia social”.



EXPOPYME SERÁ ITINERANTE

El gobernador destacó que la ExpoPyMEs tiene un carácter federal, marcado por una política de Estado pampeana: la descentralización.

“Esta muestra no es ni de Santa Rosa ni de Toay, sino de toda la producción de La Pampa, de todas las PyMEs de La Pampa”, dijo. Y seguidamente anuncio: “a partir de la décima edición comenzaremos con muestras en el interior. Serán sectorizadas y en virtud de la presencia empresarial en cada localidad. Queremos mostrar a La Pampa que crece y se desarrolla en cada rincón de nuestro territorio”.





Ziliotto cerró el discurso alentando a los empresarios a “redoblar el esfuerzo y seguir trabajando en conjunto, cara a cara, poniéndole el pecho a la crisis, como ustedes lo saben hacer. Tengan muy en claro que siempre nos van a encontrar a su lado, buscando la mejor alternativa para seguir generando actividad económica y trabajo genuino para así desarrollar a La Pampa armónicamente, con inclusión y con justicia social”.

