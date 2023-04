El «Chapu» Martínez terminó a las piñas en un evento de streamers

El Chapu Martinez, influencer reconocido por el hit de Traeme la Copa Messi y tildado de mufa durante el Mundial Qatar 2022, otra vez quedó en el centro de la polémica tras ser golpeado durante un partido de fútbol en un evento que reunió a algunos streamers del país. El youtuber Kai Molinelli de «Los Displicentes», fue el otro envuelto en la polémica. Luego, ambos realizaron un descargo en sus redes.

El video que se difundió fue en el transcurso en un evento de streamers. Allí el joven se enfrenta con Kai Molinelli, un youtuber del canal Los Displicentes y comienzan a los golpes. Primero Martínez parece «cachetearle» la cara a su contrincante, pero éste le da una piña directo al rostro. Los presentes intentaron frenar la pelea, pero el Chapu cayó al piso y Kai quiso darle un patada en la cara, aunque terminó por darle un violento golpe en el pecho.



El influencer hizo un descargo a raíz de la gravedad de la situación y tildó al agresor de «enfermo». Al mismo tiempo explicó qué fue lo que hizo desencadenar el conflicto, aparentemente fue que le pidió que le pasara la pelota. «Le vendés a los nenes un personaje de bueno y sos un violento de mierda», sostuvo. Y agregó: «Es triste que tus amigos no te rescaten, que un día podés terminar como los que se están comiendo perpetua por matar a un pibe a patadas en el piso. Yo estoy bien por suerte y la patada en el pecho no me provoco más que dolor (porque no me tocó la cabeza gracias a Dios)».

