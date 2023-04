Tienda de ropa deportiva cierra sus locales en Santa Rosa y Trenque Lauquen

El ya tradicional comercio de venta de indumentaria Corner Deportes cerrará las puertas de los dos locales que tiene en esta ciudad, y también el que funciona en la ciudad de Trenque Lauquen. El cierre definitivo será a partir de este sábado, según confirmó el titular de la firma, Daniel Mondino, quien manifestó que “es el fin de un ciclo”.

El comercio tiene en Santa Rosa dos grandes locales –uno ubicado en la esquina de Coronel Gil e Hilario Lagos, y el otro en San Martín y Rivadavia–, y también uno en Trenque Lauquen, y los tres culminarán sus actividades este fin de semana. En realidad el local de San Martín y Rivadavia ya está cerrado, con un cartel que indica que quienes quieran comprar tienen que dirigirse al de Gil y Lagos, publicó el diario La Arena.

En las últimas semanas no había dejado de llamar la atención que desde la página web de la firma se instara a “aprovechar los días de liquidación por cierre definitivo” con “todos los medios de pago”.

Los motivos.

Ayer Daniel Mondino confirmó la decisión que tomó en las últimas semanas, según indicó debido a que las condiciones en que debe desarrollar su actividad comercial se han modificado de tal manera que obliga a replantear lo que se viene haciendo.

“Lo que digo es que si bien cierra Corner no me voy de la actividad comercial. En todo caso voy a continuar con otros emprendimientos (tiene otros locales dedicados a indumentaria en la ciudad (Santiamén y Grimoldi), pero lo que hacíamos con Corner ya no tiene posibilidades de seguir desarrollándose de la misma manera, porque todo cambió demasiado”, explicó.

Concretamente dijo que uno de los motivos es “la falta de producción” porque lo que envían las fábricas sólo alcanza para un mercado del 30% del que existía. Todo indica que la producción –y así lo determinan los fabricantes–, va destinada a las grandes cadenas que tienen 70 u 80 locales en el país”; y de esa manera se posterga a quienes no tienen esa cantidad de bocas de expendio.

La venta on line.

Pero no es la única causa, sino que “a partir de la pandemia se aceleró un proceso en las cadenas de intermediación”, y devino en una venta on line que se popularizó de tal manera que obviamente bajó las ventas de los comercios establecidos.

“Era un proceso que se sabía que iba a llegar, aunque dentro de 7 u 8 años, pero se disparó antes por ese motivo”, completó.

Fin de ciclo.

Después de evaluar la situación Daniel Mondino –que es profesional en Ciencias Económicas y devino en comerciante– resolvió que era momento de cambiar. “Es el fin de un ciclo después de una historia comercial que empezó en 1995, y que se estableció como Corner en 2004”, recordó.

Al explicar la situación en que quedan los empleados –18 entre los tres locales– señaló que “algunos van a ser reubicados en las firmas que van a llegar a Santa Rosa (se comprometió a mediar para eso) y otros van a continuar conmigo en lo que voy a emprender en el futuro”.

“Voy a cumplir”.

Obviamente si hubiera alguno que no aceptara, será indemnizado. “Voy a cumplir con todos los compromisos que correspondan, porque siempre ha sido de esa manera”, aseguró Mondino.

El comerciante se mostró agradecido con la sociedad santarroseña, con la que se sintió plenamente identificado en todos estos años, y con la que llevó adelante diversas actividades comunitarias. “Hemos desarrollado una historia comercial en Santa Rosa, pero uno debe saber cuándo entrar y cuando salir”, concluyó.

¿Llega otra firma?.

Algunas versiones están dando cuenta que llegaría a Santa Rosa otra firma de nivel nacional, también del rubro deportivo, que ocuparía los espacios donde hasta ahora funcionó Corner.

Aquella empresa que vendría estaría dispuesta a priorizar la incorporación de personal que se desempeñará en Corner hasta este sábado; y otros continuarían en otros emprendimientos comerciales del hasta ahora titular del comercio.

