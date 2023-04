Alberto Fernández afirmó que le gustaría que De Niro lo interprete en una película

“¿De los que admiro? Robert de Niro”, respondió el Presidente ante la hilaridad de los presentes. “Y de acá, Mex”, respondió el Presidente cuando lo consultaron qué actor argentino.

Luego le preguntaron por su día a día y Fernández contó: “Ayer (domingo) Fabiola me decía ‘¿no podés parar un minuto?’ Porque me levanté y tuve el desayuno, después un almuerzo, me dijo de tirarnos a dormir una siesta pero le dije ‘a las 5 viene gente”, pero así es la vida de un presidente”.

“El que no me conoce y me necesita me puede escribir», comentó Fernández. «Ayer me escribió un compañero de Chaco que no me conoce, se ve que alguien le dio mi teléfono, y me escribió en términos muy altivos, entonces yo le dije, ¨si cambiás el tono de la conversación podemos charlar’ y tuvimos una charla que terminó espléndida”, relató el Presidente.

También mostró que tiene más de 8 mil mensajes de “Whatsapp sin leer en su celular . “Llegan a un ritmo que no llegás a verlos, pero los que veo y puedo darles respuesta, les doy respuesta a todos. Pero cómo querés tomarte cuatro días de descanso si querés estar atento a todo”, explicó.

En total Fernández se tomó más de una hora para hablar con Urtizberea en una mañana caliente, en la que el dólar volvió a escalar y crece la preocupación por la crisis. La conversación fue registrada también en imágenes, que mostraban al Presidente, de traje, y de fondo, la cocina de Urtizberea.