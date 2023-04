Frigoríficos de La Pampa entre las exportadoras que no liquidan ante el BCRA

La Justicia avaló la decisión de la Aduana de suspender temporalmente a las compañías que no liquiden divisas. Entre las empresas se encuentran Frigorífico HVSA (u$s 19,6 millones) y Frigorífico General Pico (u$s 18,1).

Un total de 25 empresas exportadoras, entre las cuales se encuentra Vicentin, tienen pendiente de liquidación ante el Banco Central US$1.543 millones.

La información se conoció luego de que la Aduana anunciara que el juez federal de Rosario, Carlos Alberto Vera Barros, rechazó un pedido de amparo presentado por una empresa exportadora en contra de la suspensión de su inscripción en el registro de exportadores, por no haber liquidado dólares en los plazos establecidos.

«Para aprovechar la brecha, muchos exportadores no liquidan las divisas ante el Banco Central y lo dejan en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación», advirtió la Aduana.

Según la información oficial, estas son las empresas involucradas y los montos que hasta el momento no liquidaron:

Diaz & Forti: US$ 692,5 millones.

Vicentin: US$ 89,5 millones.

ACB Alimentos Coronel Baigorria: US$ 76,9 millones.

Extrugreen: US$ 70,9 millones.

Galileo Technologies: US$ 57,7 millones.

Grupo TBA: US$ 51,0 millones.

ART Logistics: US$ 45,1 millones.

Pesquera Mar Chiquita: US$ 39,3 millones.

Huachana: US$ 37,6 millones.

FGF Trapani: US$ 37,5 millones.

Curtiembre Arlei: US$ 37,5 millones.

Argen-time: US$ 37,0 millones.

P&P Expo Impo: US$ 28,8 millones.

Clodomira Industrial: US$ 26,4 millones.

Refinería de Grasas Sudamericana: US$ 24,9 millones.

Pesquera Tolmar: US$ 24,4 millones.

Frigorífico HVSA: US$ 19,6 millones.

Fénix International: US$ 19,5 millones.

Centro Electro: US$ 19,4 millones.

S&F Global Serv: US$ 19,0 millones.

Agroskita: US$ 18,7 millones.

Marfepa: US$ 18,6 millones.

AMT Sud: US$ 18,3 millones.

Frigorífico General Pico: US$ 18,1.

World Quality Fish: US$ 15,9 millones.

