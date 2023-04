General Pico: Renunció la candidata de JxC que está detenida por maltrato infantil

La candidata a concejala de General Pico por Juntos por el Cambio que quedó imputada en una causa penal por presunto maltrato infantil en perjuicio de uno de sus hijos menores de edad, presentó ayer la renuncia ante la Junta Electoral de La Pampa. El lunes a la noche, el frente que integra le había pedido que renunciara luego que trascendiera que había sido formalizada y que se le había dictado la prisión domiciliaria.

La mujer y su concubino fueron imputados días atrás en una causa penal que lleva adelante la Fiscalía, por someter a un supuesto maltrato físico a uno de los hijos de la candidata a edila.

El hecho ocurrió durante las últimas semanas y a la pareja se le formalizó una Investigación Fiscal Preparatoria. El juez interviniente le dictó a la candidata a concejala la prisión domiciliaria por 30 días, y a su pareja le impuso la prisión preventiva por idéntico plazo, publicó el diario La Arena.

El menor damnificado presentaba lesiones en sus dedos, correspondientes a una quemadura con una hornalla de cocina.

Durante las internas que dirimió Juntos Por el Cambio en febrero pasado, la imputada integró una de las tres listas del radicalismo, la que llevó como precandidato a intendente a Juan Pablo «Coco» Vieta. Luego del triunfo de la lista local del PRO, que encabezó Adriana García, en el armado de la lista definitiva quedó entre los suplentes.

Pedido.

La dirigencia piquense se enteró de la causa que pesa contra la imputada, cuando, en el marco de la campaña preelectoral, recorrían los barrios de la ciudad para visitar a las y los vecinos de ese sector de la ciudad. La mesa local del frente opositor actuó rápido y convocó a una reunión urgente, que tuvo por objeto articular una estrategia que evitara que el escándalo lo salpicara lo menos posible. Por ello, se buscó desligarse de la candidata acusada y pedir la inmediata renuncia.

«Estábamos haciendo una caminata en el barrio Federal cuando se empezó a conocer la noticia. Llamamos a una reunión con las otras fuerzas integrantes de Juntos por el Cambio para analizar lo que estaba sucediendo y en base a eso tomar una decisión política. Nuestro pedido expreso fue que renuncie para que la Justicia pueda investigar el hecho y se pueda esclarecer», le dijo Adriana García.

«No vamos a tolerar que una persona que está siendo investigada por la Justicia forme parte de la lista, cuando hemos pregonado la ‘Ficha limpia’ desde el principio, no solo desde el Concejo Deliberante sino también en la Cámara de Diputados. De mi parte no voy a tolerar ningún tipo de violencia contra las niñeces, contra las mujeres, contra los adultos mayores, contra nadie, por lo que solicitamos la urgente renuncia de esta persona», agregó.

Reemplazo.

La candidata a intendenta de la ciudad por Juntos por el Cambio indicó que la mujer imputada en una causa por violencia contra un menor de edad, si bien se comunicó con «algunos referentes de la lista» conocido el hecho, no lo hizo así, con parte del equipo que trabaja en la campaña.

Ayer a la mañana la ahora ex candidata a concejal suplente presentó la renuncia ante la Junta Electoral de la provincia, y horas más tarde se hizo efectiva.

García explicó que aunque ya no forme parte del partido y no pueda ser electa, el nombre de la mujer estará en la boleta de Juntos por el Cambio que estará en el cuarto oscuro el próximo 14 de mayo, dado que las listas ya quedaron oficializadas e impresas.

«No se puede reemplazar porque las listas ya habían sido oficializadas los primeros días de abril. Este hecho tenemos entendido que fue hace muy poco, por lo que es posterior a la oficialización de las listas. No se puede modificar la boleta, porque estamos a tres semanas de los comicios. Las boletas ya están en la calle y seguramente se hará un acta donde se acepta la renuncia de esta persona y el apartamiento, en caso de ser gobierno, que esta persona no llegue a estar en una suplencia. Boleta nueva no va a haber», aseguró.

