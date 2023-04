Insólito: Prestamista intimó a una comuna pampeana porque no le devuelven un préstamo

Un financista de la zona intimó en los últimos días a la Municipalidad de Rolón, en la figura de su intendente Luis Ferreyra, por la devolución de un préstamo datado en marzo de 2021 y con fecha de vencimiento en septiembre de ese años.

La deuda reclamada es de unos 2,4 millones, pero, según el «contrato de mutuo» que firmaron ante escribano, en caso de mora pactaron interés bancario de descubierto de cuenta corriente, lo que elevaría significativamente el monto ya de por sí millonario. Hay amenaza de ejecutar el documento en la Justicia.

El tema no es nuevo: a principios de abril, el edil opositor Bruno Rodríguez visitó la Redacción de La Arena para reiterar denuncias sobre supuestas inconductas del jefe comunal, especialmente que «desde que asumió, en diciembre de 2019, no ha presentado ni presupuestos ni balances. Pero lo más grave es que accedí a un -facsímil que aportó- contrato de un préstamo de 2.386.000 millones en efectivo de un particular, del año 2021, que no pasó por el Concejo Deliberante y no se sabe en que lo usó, y que su falta de pago ha generado una millonaria deuda», aseguró.

El concejal opositor aseguró que el prestamista afirma que Ferreyra no cumplió y que el interés pactado, de descubierto bancario, «actualmente el reclamo es de unos 12 millones de pesos, y está generando una actualización mensual de un millón de pesos».

En la última sesión ordinaria, Rodríguez ingresó un proyecto de resolución, en la que plantea que «los incumplimientos ameritan avanzar en el procedimiento contemplado en el artículo 119 de la Ley Nº 1597 (Orgánica de Municipalidades), el cual circunscribe conformar una ‘Comisión Investigadora’ cuya función será la de corroborar fehacientemente la transgresión a la normativa en cuestión». Asegura que pidió sea tratado sobre tablas, sin embargo, la viceintendenta, Vilma Busch, y la edila Graciela Stern, ambas del PJ, la enviaron a comisión.

Intimación perentoria.

La situación se agravó en los últimos días cuando la municipalidad recibió una carta documento de Domingo Arhex, quien expresa: «En mi carácter de acreedor, en virtud del contrato de mutuo celebrado entre mi persona y Luis Alberto Ferreyra, en su carácter de intendente municipal y representante legal de la Municipalidad de Rolón, es que intimo de manera perentoria, fatal e improrrogable, para que en el plazo de 48 horas, a partir de recibida la presente procedan a reintegrarme la suma de 2.386.000 pesos».

Además, exigió que también le abonen «los intereses punitorios contractualmente pactados hasta el día de efectivo pago, conjuntamente con los costos y honorarios profesionales devengados por la presente intimación extrajudicial». Y especificó que los intereses a los que se refiere, «son equivalentes al que percibe el Banco de La Pampa para las operaciones de descubierto en cuenta corriente a 30 días».

Mientras que, finalmente, Arhex le advierte al mandatario municipal que, si en el plazo señalado, no cumple con la intimación, «se procederá, sin más trámite, a la ejecución judicial del instrumento aludido».

