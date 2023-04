Montelongo acusó de «irresponsable» a la gestión de Curutchet porque perdió $ 280 millones en tres años

El candidato a intendente del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), Hernán Montelongo, acusó de «irresponsable» a la actual gestión municipal, encabezada por la intendenta Mónica Curutchet, porque «tuvo tres caída consecutivas del índice coparticipable que representan entre 250 y 280 millones de pesos».

«Este es el gobierno menos transparente desde la restauración de la democracia, porque no rinde los gastos, no tiene presupuesto y recauda 77 millones de pesos y no informa a los concejales el destino o aumenta las tasas sin comunicar que hará con el dinero», dijo el entrevistado en Radio DON 101.5 Mhz.

El dirigente camporista aclaró que las críticas vertidas a la gestión municipal sobre el estado de las cuentas municipales y las maquinarias del Parque Automotor, forman parte de un «estado de situación», pero «no tengo diferencias personales» con las actuales autoridades municipales.

«Nosotros hacemos estos planteos porque conocemos el estado municipal y queremos revertir y mejorar la proyección de nuestra localidad, porque nosotros si hay un radical que puede ser útil en la gestión, obviamente lo convocaría para que integre el gabinete», aseguró. Sostuvo que tiene «vocación» de «servidor público», e indicó que eso incluye trabajar «24 horas por 7 días» y «estar en la calle para escuchar a la gente».

«Nosotros no tendríamos funcionarios becados, porque ahora trabajan hasta las 14 horas, después se dedican a la actividad privada y en el municipio no encontrás a nadie», cuestionó.

Además, analizó que Eduardo Castex actualmente «está en un punto de quiebre» donde «terminamos en un pueblo o realmente nos convertimos en una ciudad. Tenemos que volver a ser una localidad pujante que se convierta en la capital del noroeste pampeano», anheló.

«Hoy -continuó- recorremos el pueblo y vemos muchas casas vacías, no tenemos noche y nos falta generar políticas activas para que los jóvenes que se van a estudiar puedan regresar a nuestra localidad».

«Irresponsabilidad total».

Montelongo aseguró que la plataforma electoral se diseñó después de recorrer las dependencias municipales, analizar «exhaustivamente» el presupuesto municipal y «el estado» del Parque Automotor. Y cuestionó «la baja del índice de Coparticipación y la ilegalidad de los gastos y las cuestiones administrativas porque aprovechan que se perdió el control de la gestión» desde el Concejo Deliberante.

Según el entrevistado, los ediles «dejaron pasar que se habían recaudado 77 millones de pesos y nunca les avisaron, y no se preocupan que hoy no tengamos el Presupuesto 2023» y «se aumentan las tasas y no se sabe el destino del dinero».

«Este es el gobierno menos transparente desde la reinstauración de la democracia. No se reparan los caminos vecinales y las calles internas porque esta abandonado el Parque Automotor, no hay repuestos y los motores se han reparado tres o cuatro veces y no andan», planteó.

«El índice coparticipable cayó tres periodos consecutivos, perdimos entre 250 y 290 millones de pesos y le echan la culpa a los demás, cuando hay que asumir las responsabilidades», planteó Montelongo.

«Recibieron -continuó- un Parque Automotor entero, con camiones 1722 en funcionamiento, tractores MyF en funcionamiento, 3 camionetas S10 y cuatro motoniveladoras en funcionamiento, y ni siquiera mantuvieron lo que había».

Según el candidato del Frejupa, en un municipio «por diversas cuestiones en un periodo podés reducir el índice de coparticipación, pero acá bajó un punto durante tres años consecutivos». «Esto es producto de una irresponsabilidad total. No le podemos echar la culpa a nada ni a nadie, porque te cayó la Coparticipación durante tres años consecutivos, cuando los parámetros para definir el índice de coparticipación es igual para todos los municipios», aseveró.

Y cuestionó que la gestión de Curutchet «no logró mínimamente mantener el índice en 3,53 como lo recibió de la gestión del peronismo», y ahora «está en 2 puntos y algo porque perdieron 1 punto en tres años». «Esto sería entre 250 y 280 millones de pesos que representan un cuarto del presupuesto anual y podrían cubrir gran parte de la masa salarial de 2022 que fue de 400 millones», planteó.

El candidato de la oposición además planteó que hipotéticamente en su gestión revertiría algunos procedimientos administrativos actuales que «son ilegales».

«Están presentando los presupuestos fuera de término. El Presupuesto 2023 se tendría que haber presentado a fines del año pasado, pero mientras tanto aumentaron dos veces las tasas municipales y anunciaron que ahora pedirán otra suba, así se sobreestiman los recursos y se subestiman los gastos», ejemplificó.

«En el ejercicio anterior recaudaron 77 millones de pesos y nunca se informó a los concejales. Esto es una irresponsabilidad y falta de respeto a los vecinos», expresó.

Comentarios

Comentarios