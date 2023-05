Liga Pampeana 2023: Goleada de Costa Brava y triunfo de Alvear FC en el inicio del Apertura

La goleada de Costa Brava de General Pico y el triunfo de Alvear FC fueron los resultados más destacados del inicio del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol.

En la primera fecha también sumó “de a tres” el conjunto de Juventud Regional; este lunes jugarán Cultura Integral de Colonia Barón frente a Ferro Carril Oeste de General Pico; y quedó postergado el encuentro que deberán disputar Estudiantil y Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear.

RESULTADOS

Ferro Carril Oeste de Realicó fue goleado 4 a 0 por Costa Brava de General Pico, con anotaciones de Martín Abraham –en dos ocasiones-, Elvis Bahamonde y Nicolás Pildain.

Alvear FC venció 1 a 0 a Racing Club en el estadio de la Avenida San Martín, con un tanto de Gonzalo Parisi de penal; y fueron expulsados –en los últimos minutos del partido- Matías Cattaneo y Emanuel Morete.

Jorge Newbery empató 2 a 2 con Sportivo Independiente en Rancul. Para los norteños anotaron Tomás Álvarez y Gastón Arguello, y para los rojos convirtieron Emanuel Hermida y Nehuén Almada, y Hermida fue expulsado en el equipo piquense.

All Boys de Trenel perdió 3 a 1 con Juventud Regional de Miguel Cané, con anotaciones de Nicolás Espíndola y Augusto Bastida –en dos ocasiones-, y Bruno Vasallo descontó para los trenelenses. En este partido fueron expulsados Jesús Colazo y el entrenador Ignacio Archieri en los alboyenses, y Leandro Hoyos, en el equipo vencedor.

POSICIONES

Costa Brava, Juventud Regional y Alvear FC, 3; Jorge Newbery y Sportivo Independiente, 1; Racing Club, All Boys de Trenel, Ferro de Realicó, Ferro de General Pico, Cultura Integral, Estudiantil y Ferro de Intendente Alvear, 0.

PRÓXIMA FECHA

Estudiantil vs Alvear FC; Ferro de Intendente Alvear vs All Boys de Trenel; Juventud Regional vs Costa Brava; Ferro Carril Oeste de Realicó vs Jorge Newbery; Sportivo Independiente vs Cultura Integral y Ferro Carril Oeste de General Pico vs Racing Club.

