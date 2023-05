«Pulga» Rodríguez volcó y está internado en terapia intensiva en Tucumán

El jugador de Central Córdoba, Luis Miguel «El Pulga» Rodríguez, sufrió hoy un accidente automovilístico cuando regresaba a su domicilio en Tucumán desde Santiago del Estero y está fuera de peligro, pero internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán.

El incidente ocurrió cerca de la localidad de La Madrid, a unos 120 kilómetros al sur de la capital tucumana, cuando Rodríguez volvía a su casa tras el partido de anoche de Central Córdoba ante Instituto, en Córdoba.

Según informes policiales, el jugador de Central Córdoba volcó con su camioneta negra y sufrió golpes y contusiones. Inmediatamente después del accidente, Rodríguez fue trasladado al hospital Padilla de San Miguel de Tucumán, donde ingresó a las 12.50, luego de ser observado por algunos automovilistas deambulando por la ruta producto de un fuerte golpe en la cabeza.

Se informó que el jugador está fuera de peligro y que su estado no es grave. Sin embargo, permanecerá en observación en la sala de terapia intensiva del hospital para recibir el tratamiento adecuado y asegurarse de que no haya complicaciones.

«Está en terapia intensiva. En este momento no corre riesgos de vida, per no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto esto, porque con muchos golpes así hay que estar atentos», le explicó el médico Jorge Valdecantos, Director del Hospital Padilla, a TN.

«Rodríguez llegó alrededor de las 13 con politraumatismos. Fundamentalmente uno de cráneo y cara que, por ahora, no requiere intervención quirúrgica, aunque seguramente lo necesitará a futuro para arreglar Lo mantenemos en observación porque tiene algo que se llama neumomediastino, que requiere una internación en terapia intensiva. Si bien está consciente, necesitamos controlarlo minuto a minuto», explicó finalmente Valdecantos.

En tanto el club Central Córdoba emitió un comunicado que dice lo siguiente: «Luis Miguel Rodríguez, jugador del plantel profesional, sufrió un accidente en la vecina provincia de Tucumán, en la intersección de las rutas 157 y 308 en la localidad de Lamadrid. El «Pulga» fue trasladado al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán en donde el primer diagnóstico fue politraumatismos y TEC (traumatismo encéfalo craneano). Parte de la dirigencia ya se encuentra con él».

El «Pulga» integró ayer el plantel de Central Córdoba en la victoria como visitante ante Instituto de Córdoba por 2 a 0, en partido por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional de fútbol de Primera División.

