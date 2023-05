Liga Pampeana 2023: Empate sin goles en Colonia Barón

Cultura Integral y Ferro Carril Oeste de General Pico empataron –sin goles- en el estadio Oscar Avelino Dolce de Colonia Barón. Los terminaron con un jugador menos por las expulsiones de Santiago Hollman en el conjunto local, y Patricio Crespo en el equipo piquense.

El partido fue valido por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol.

Con el arbitraje de Andrés Cuello se disputó desde las 17 horas, y no se pudieron sacar ventajas.

La primera fecha aún tiene pendiente el partido que deberán disputar Estudiantil y Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear.

POSICIONES

Costa Brava, Juventud Regional y Alvear FC, 3; Cultura Integral, Ferro de General Pico, Jorge Newbery y Sportivo Independiente, 1; Racing Club, All Boys de Trenel, Ferro de Realicó, Estudiantil y Ferro de Intendente Alvear, 0.

PRÓXIMA FECHA

Estudiantil vs Alvear FC; Ferro de Intendente Alvear vs All Boys de Trenel; Juventud Regional vs Costa Brava; Ferro Carril Oeste de Realicó vs Jorge Newbery; Sportivo Independiente vs Cultura Integral y Ferro Carril Oeste de General Pico vs Racing Club.

