Hollywood: Guionistas comenzaron una huelga por tiempo indefinido

The Writers Guild of America (WGA) comenzó una huelga contra la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa a más de 350 compañías de producción, después de que las dos partes no lograran llegar a un acuerdo para un nuevo convenio, y los efectos en Hollywood son inmediatos. Se suspendieron los late night shows de la TV abierta, cable y streaming y se esperan más contratiempos en los próximos días.

El gremio rechazó «por unanimidad» la propuesta final de la AMPTP: “Aunque negociamos con la intención de alcanzar un acuerdo justo, y aunque el anuncio de una huelga inminente nos permitió obtener algunas mejoras en los últimos días, las respuestas de los estudios a nuestras propuestas han sido totalmente insuficientes, dada la crisis general que enfrentan los escritores», afirmaron.

«El comportamiento de las empresas ha creado una economía de trabajos temporales dentro de una fuerza laboral sindicalizada, y su postura inamovible en esta negociación ha traicionado un compromiso de no degradar aún más la profesión de escribir”, dijo el gremio en un comunicado.

Según el WGA, que contó con el apoyo del 97,78 por ciento de los afiliados para lanzar las medidas de fuerza, «los estudios se negaron a garantizar cualquier nivel de empleo semanal en la televisión episódica y abrió la puerta al trabajo gratuito y a la inteligencia artificial», algo que el sindicato nunca podría contemplar en un acuerdo de este tipo.

En un comunicado, la AMPTP dijo que las negociaciones concluyeron «sin un acuerdo» el lunes 1 de mayo por la noche, siendo los puntos conflictivos la «dotación de personal obligatoria» y la «duración del empleo».

Los más de 11 500 miembros del WGA dejarán de inmediato cualquier trabajo de escritura, desarrollo, lanzamiento o venta de guiones, y los escritores informarán a sus agentes para que devuelvan cualquier guion y dejen de negociar en su nombre.

Comentarios

Comentarios