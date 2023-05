General Pico: Una sala del municipio se llamará Alberto Amesgaray

En el Parque Héroes de Malvinas de la ciudad de General Pico se desarrolló –el martes-, a 41 años de su hundimiento, el acto por el Día de los Heroicos Tripulantes del Crucero Ara General Belgrano.

Inicialmente se arrío a media asta el pabellón nacional, que transportaron los integrantes de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas “Alberto Amesgaray”; y seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino para luego dar paso a las palabras de Jorge Gaitán, en representación de los veteranos de Guerra.

Acto seguido representantes del Gobierno provincial, de la Cámara de Diputados, de Municipalidad de General Pico, del Concejo Deliberante y del Poder Judicial colocaron ofrendas florales al pie del Monumento. A continuación se realizó un minuto de silencio y se proyectó un video elaborado por Ramiro Ghigliazza.

Asimismo, funcionarios de la Municipalidad de General Pico entregaron a la familia Amesgaray y a la Asociación de Veteranos de Guerra una réplica del mural que, en la jornada, se descubrió en el Hall de Ingreso a la Sala de Reuniones del Palacio Municipal, la cual recibió el nombre Alberto Amesgaray.

A modo de cierre los músicos Silvano Fuentes, Fabián Beneitez, Machi Sanez y la música Mayra Mallet, interpretaron temas del cancionero argentino; y se entonó la Marcha de las Malvinas.

«LAS GUERRAS DEJAN FAMILIAS DESTROZADAS»

Jorge Gaitán saludó a las autoridades presentes y a la familia de Alberto Amesgaray y de Lagos, quienes acompañaron la jornada. Además, hizo extensivo el saludo a las propias familias de los veteranos por el acompañamiento a todo el trabajo que se hace desde la institución.

Hablando de la hermandad entre los propios veteranos de Guerra, Gaitán se refirió a un hecho ocurrido mientras se entonaban las estrofas del Himno, con la llegada de una niña que interpretaba la canción patria con lenguaje de señas.

“La verdad que eso es Malvinas, Malvinas atraviesa a todos por todos lados, no tiene banderías políticas, la bandera de Malvinas es la bandera Argentina. Venimos hace un momento de un acto muy íntimo en el Municipio donde la Sala de Reuniones se denominó con el nombre de Alberto Amesgaray y donde también se descubrió una imagen de Alberto Amesgaray que hizo Ramiro Ghigliazza”, destacó.

“La verdad –continuó- que para nosotros que venimos de ese lugar, ver esa imagen fue muy fuerte, nunca vamos a poder sentir lo que siente la familia. Gracias “Chiquita” (mamá de Alberto Amesgaray) por acompañarnos, por estar con nosotros, sabemos todo el esfuerzo que haces. Como dijo Gabi (sobrina de Alberto Amesgaray) nosotros íbamos a buscar al Vasco (papá de Alberto Amesgarary) y a Chiquita para que nos acompañaran a los actos y nos sosteníamos unos a otros porque si no, no hubiéramos podido seguir con esto”.

Recordando que hace 41 años estaban, junto a 1093 personas, arriba de un barco que fue atacado en el inicio de la Guerra de Malvinas, el veterano explicó que fue ese el momento donde se tomó conciencia de lo que era una guerra.

“Malvinas es compartir, el estar, el seguir pregonando ese norte que son nuestros cuatro héroes, Alberto, Daniel, Hugo y Jorge, que con 20 pampeanos más eran tripulantes del Crucero Belgrano. Teníamos 18 o 19 años, y a esa edad todo es una aventura, y todo parece que es insignificante, pero suceden estas cosas y uno le empieza a dar otra mirada a la vida y hoy, a 41 años, otra mirada”, recordó.

“Esos 10 años de silencio fueron un duelo y se puede salir mejor o peor, nosotros con mis compañeros de la Asociación intentamos salir mejores, y eso quiere decir hablar del otro, del que dio la vida por la Patria, no hablar de nosotros, nosotros volvimos, creo que la guerra con nosotros fue benévola, no con nuestros compañeros, y creo que no era necesario que sucediera lo que sucedió”, prosiguió.

Finalmente convocó a seguir malvinizando: “la forma de recuperarla es a través del diálogo, nunca más una guerra porque en definitiva lo único que dejan las guerras son familias destrozadas”.

