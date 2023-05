El pampeano Alexis Mac Allister pasaría a un grande de Inglaterra

Alexis Mac Allister continúa siendo uno de los jugadores más destacados de la Premier League y su salida del Brighton parece un hecho: un gigante de Inglaterra ya se comunicó con su entorno y le ganó de mano a sus competidores para quedarse con el exjugador de Boca Juniors.

Desde su llegada a la comptencia más exigente del mundo en 2021, Mac Allister fue creciendo y demostrando su calidad en uno de los equipos con menos presupuesto.

Pero su rendimiento en la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue, sin dudas, lo que terminó de convencer a los clubes más poderosos a ir por él. Si bien a comienzos de 2023 no se pudo dar por cuestiones contractuales, su marcha en el próximo mercado de pases es inevitable.

El gigante de Inglaterra que se llevaría a Alexis Mac Allister

Según infoman varios medios ingleses, el Liverpool estaría decidido a comprar a Mac Allister e incorporarlo en julio, por una suma que rondaría los 70 millones de euros.

Incluso, el especialista en mercado de pases italiano Fabrizio Romano, que en su momento adelantó que Kyllian Mbappé no jugaría en Real Madrid, manifestó en redes sociales que los «Reds» hasta ya le presentaron al argentino una propuesta económica y el proyecto del club. Otra de las opciones que James Millner sea incluido en la negociación y, de esa forma, la transferencia baje algunos números.

🚨 Liverpool have presented their project and also financial proposal to Alexis Mac Allister. The club will insist in the next weeks; discussions advancing but agreement not done yet. #LFC

Feeling remains Alexis will 100% leave Brighton and it will be early, May or June. pic.twitter.com/Z7sJ0qValK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023