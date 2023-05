Pampeana convocada para jugar el Mundial de Fútbol 7 en México

La futbolista pampeana Noelia Labarriel fue convocada para integrar la Selección Argentina que disputará el Mundial de Fútbol 7 que se desarrollará en México organizado por la Asociación Internacional de Fútbol (IFA7). «Es un orgullo muy grande», dijo la piquense que deberá costear los gastos del viaje al país norteamericano.

La actual jugadora de Pico FC, con pasado en Costa Brava y Escuela DXT, participó de una preselección que se llevó a cabo en febrero en Comodoro Rivadavia (Chubut) y a partir de allí quedó seleccionada para ser parte de la cita ecuménica de la disciplina, publicó el diario La Arena.

«La convocatoria me llegó estando de vacaciones en febrero. Me llamaron por parte de la Selección para citarme en Comodoro Rivadavia en una especie de preselección con jugadoras de todo el país», contó ayer Noelia. “A partir de ahí quedamos las seleccionadas por el entrenador para ir a México para disputar el Mundial que arrancaría el 6 de septiembre y terminaría el 14″, añadió la futbolista del Decano que también participó de una concentración en Córdoba.

Será la segunda pampeana en participar de un torneo internacional con el seleccionado de fútbol 7, tras la participación de Romina Díaz en la Copa América 2020.

Convocatoria.

Labarriel, a sus casi 35 años, recibió su primera convocatoria para defender los colores de la bandera nacional. «Todavía no caigo. Tal vez ahora me estoy dando cuenta un poco por la dimensión que ha tomado en los últimos días porque no pensé que iba a ser así», contó la pampeana que juega su primer año con la Selección.

Y contó: «Recién ahora estoy cayendo de los groso que es esto porque el fútbol femenino, sobre todo acá en La Pampa, recién está queriendo arrancar. Y esto que me toca a mí de tan cerca es un orgullo y sobre todo por lo que significa representar los colores argentinos». «Es otra cosa, no es como representar a un club. Estoy representando los colores de la Selección y es un gran orgullo», agregó.

A sus casi 35.

La piquense, a punto de cumplir 35 años, aseguró que la convocatoria la sorprendió. «No pensé que me iba a llegar a esta edad. Toda la vida jugué al fútbol pero estoy convencida que las cosas llegan cuando uno las busca», analizó.

«Entreno un montón, no solamente en el club sino también lo hago de manera personal. Repito que todo llega cuando tiene que llegar por el sacrificio que una hace», contó Labarriel que ya se puso en campaña para recaudar los fondos que necesita para poder viajar a México.

«El fútbol 7 en Argentina no es profesional, es más amateur. La Federación nos cubre hotelería, indumentaria, comida y traslados dentro del país, pero nosotras tenemos que llegar a destino por nuestros medios», contó.

Y agregó: «Estamos en búsqueda del presupuesto, buscando algún sponsor que nos ayude a juntar el dinero para poder llegar. Ya hay gente que me escribió para sumarse a la causa y eso me pone muy contenta».

Campeona.

Noelia Labarriel viene de consagrarse como campeona del Torneo de la Liga Pampeana defendiendo la camiseta de Escuela DXT, antes de llegar a su actualidad en Pico FBC.

«Desde muy chica juego al fútbol. Siempre jugué en el barrio porque me gustaba ir a jugar con otros nenes en la calle», dijo.

Además, la futbolista que también participó de la Superliga de Fútbol 7 donde se coronó como goleadora, jugó en Costa Brava de General Pico luego de un receso en su carrera deportiva.

En septiembre, tras varios años de carrera, tendrá la posibilidad de representar al país en el Mundial de Fútbol 7 que se desarrollará en México.

