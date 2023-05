El argentino Andy Muschietti dirigirá una serie precuela de «It»

La serie precuela de «It», la famosa película del payaso asesino, ya comenzó su rodaje. Se trata de la nueva ficción del universo de las novelas del gran Stephen King, la cual llegará a Max (la plataforma de streaming que reemplazará a HBO Max y Discovery+), en 2024. El título será «Welcome to Derry» y estará a cargo del argentino Andy Muschietti, quien también dirigió las dos películas anteriores del payaso, y está a cargo de la próxima película de The Flash.

Bajo el título Welcome to Derry, la trama se centra en el pueblo donde se desarrollaba la historia original acerca de un payaso que atacaba y sembraba el terror.

La misma funcionará como precuela de las dos películas hechas por el mismo cineasta, las cuales fueron estrenadas en 2017 y 2019.

La noticia la dio el propio Andy, quien publicó una imagen en sus redes sociales, dando a entender que oficialmente había comenzado el rodaje.

A su vez, Sarah Aubrey, jefa de contenidos originales de HBO Max, detalló que “esta precuela ampliará el lienzo narrativo de It y adentrará a los fans en la terrorífica y fascinante ciudad de Derry”.

Esta producción no tendrá a Bill Skarsgård en la piel de Pennywise, según afirmó el actor sueco en una entrevista, donde también le dio un consejo a su reemplazo: “Y si alguien más puede hacerlo, mi consejo sería: simplemente, hazlo tuyo, diviértete con él, ¿sabes a lo que me refiero? Lo que me pareció más placentero de ese personaje fue lo increíblemente abstracto que era”.

El resto del elenco se encuentra conformado por Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Babylon), James Remar (The Warriors) y Chris Chalk (Perry Mason).

Por su parte, el propio Stephen King habló sobre el proyecto y le dio el visto bueno. “Me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades, junto con un grupo de genios que incluye a su talentosa hermana, Barbara. ¡Globos rojos por todas partes!”.

Mientras los fanáticos están a la espera de esta serie precuela, pueden disfrutar de las dos películas de It en el catálogo de HBO Max.

Comentarios

Comentarios