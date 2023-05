Curutchet: “No están dadas las condiciones para que sea un debate sincero y serio”

La intendenta y candidata a la reelección de Juntos por el Cambio (JxC), Mónica Curutchet, desestimó la posibilidad de realizar un debate de propuestas con el candidato del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), Hernán Montelongo. “No están dadas las condiciones para que sea un debate lo suficientemente sincero y serio”, dijo Curutchet en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

Montelongo invitó a Curutchet para debatir en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz, pero Curutchet –este lunes- desestimó esa posibilidad “a esta altura de la campaña” proselitista.

“Lamento que no se hayan dado las condiciones, pero para lo mí lo más interesante es el ida y vuelta con la gente, y estoy absolutamente convencida que no necesito el debate para que la gente sepa lo que estoy proponiendo, porque ya lo han visto en gestión, saben lo que puedo llegar a concretar, saben cómo me manejo y como puedo dar respuestas a sus necesidades”, dijo la actual jefa comunal castense. ESCUCHE EL AUDIO.

