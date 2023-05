En La Pampa, los médicos no pueden cobrar plus, aseguró funcionario de Nación

El jefe de la delegación La Pampa de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Arnaldo Orozco, aseguró que los médicos no pueden cobrar plus cuando concurren al interior para atender a sus pacientes. «Para eso se puede generar una denuncia o avisarnos qué profesional es y dónde lo hace, porque no se puede realizar. Cuando un profesional accede a trabajar con una obra social, accede en las condiciones establecidas», aseguró.

En las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados de Eduardo Castex se realizó -el viernes pasado- un encuentro de organismos nacionales, con la presencia de representantes de Anses, PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación.

El referente de la SSS de Nación indicó que se está recorriendo «la mayor cantidad de localidades para informar (los derechos) a los asociados a obra sociales nacionales y entidades de medicina prepaga, porque nuestra función es regular y controlar a las obras sociales y prepagas».

Orozco explicó que el organismo regula y controla las «afiliaciones y prestaciones», e interviene «cuando tenemos dificultades ante las obras sociales por medicamentos, tratamiento o autorizaciones».

-¿La crisis económica incrementó las consultas?

-No. No se incrementaron las consultas. Por lo general en el interior de la provincia todos los trámites se realizan por Salud Pública, sí hemos notado un reclamo por los aumentos de las prepagas. Pero, con la presentación de la Declaración Jurada se hace el trámite para reducir el aumento, pero no más que eso. Tenemos que seguir trabajando y difundiendo la existencia del organismo que defiende los intereses de los usuarios.

-¿No hay mayores reclamos porque la gente está conforme o porque desconocen la existencia y el rol de este organismo?

-Creo que es lo segundo. Por eso estamos recorriendo la provincia y trabajamos intensamente.

-Hay un sector que está muy desprotegido, los monotributistas. ¿Reciben inquietudes por la muy baja cobertura sanitaria que les brindan las obras sociales?

-Sí, en particular creo que Salud Pública cumple una función muy importante de garantiza la cobertura médica, y después las obras sociales transfieren los pagos de esas coberturas. Muchas veces, es cierto que esas obras sociales no tienen convenios con todos los centros (de salud privada) que desearíamos. En La Pampa la salud está garantizada para todos.

-En las obras sociales de los monotributistas, la queja recurrente es la reducida cobertura de especialistas.

-La obra social debe brindar y garantizar la cobertura, porque por ley el usuario no puede elegir el profesional, sino que se atiende con quien tiene convenio la obra social. Al usuario no se le puede negar la cobertura médica.

-En algunas obras sociales, hay estudios donde al afiliado le sale más caro pagar el coseguro que afrontar el costo del estudio que se realizó.

-En la página de la Superintendencia están los coseguros que se deben pagar por prestación, eso es lo mismo en Santa Rosa, General Pico, Castex, 25 de Mayo o Realicó; y quiero agregar que los médicos no pueden cobrar un plus por venir a atender en los pueblos.

-¿No le resulta raro que no haya denuncias de un procedimiento institucionalizado?

-La verdad, no tenemos denuncias. Si sucede en algún lugar se debe informar para que podamos actuar. Hay desconocimiento de todos los servicios que deben brindar las obras sociales a sus usuarios, porque está el Programa Médico Obligatorio que es muy amplio o el Plan Materno Infantil que acompaña a las madres y sus bebés hasta el año de edad, brindándole una cobertura hasta el 100 por ciento que deben brindar todas las obra sociales.

-En odontología, gran parte de las obras sociales, prestan un servicio muy acotado.

-Hay una cobertura, pero también se deben consultar los puntos específicos. Si hay casos puntuales de consultas, se pueden comunicar con nosotros para que los asesoremos.

Comentarios

Comentarios