Daft Punk celebra los 10 años de Random Access Memories con material inédito

Esta nueva edición conmemorativa cuenta con 35 minutos más de música en los que se pueden encontrar tomas alternas, temas sin terminar, pruebas y más. Pero sin duda alguna la atracción principal de este lanzamiento es el demo de ‘Infinity Repeating’, que tiene como invitados a Julian Casablancas y su otra banda, The Voidz.

La reedición del último LP del dúo francés cuenta, entre otras cosas, con una canción junto a Julian Casablancas llamada ‘Infinity Repeating’, y 35 minutos extra de material inédito y grabaciones que no pasaron el corte para el disco de 2013. Daft Punk anunció su separación en 2021, y aunque no hay planes de un regreso en los próximos años, los fans podrán disfrutar de nuevo material gracias a este relanzamiento.

La canción llegó junto con un video animado dividido en tres actos que muestran la evolución –o mutación– de una persona, comenzando desde un garabato hasta una figura en 3D, solo para que al final todo vuelva a su punto de inicio.

“No está bien, no es cierto/No está bien, no es como solíamos hacerlo”, canta el vocalista de The Strokes en el coro, rememorando la sensación de nostalgia de ‘Instant Crush’.

La presentación oficial del sencillo tuvo lugar en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, en París, donde hubo tres tipos de proyecciones para una experiencia inmersiva. Pero Daft Punk llevó la experiencia RAM a otras ciudades más allá de la capital francesa.

Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo, Nueva York, Los Ángeles, Londres, Berlín, Tokio y Sidney fueron elegidas para que decenas de fanáticos pudieran vivir la celebración con realidad aumentada y búsquedas del tesoro.

El disco también cuenta con la primera versión de ‘Get Lucky’ junto a Pharrell Williams y Nile Rodgers, además de una prueba de vocoder de ‘Lose Yourself to Dance’, también con Williams.

Como ya se había anunciado, la reedición incluye ‘The Writing of Fragments of Time’, pieza en la que Todd Edwards narra el proceso de creación de ‘Fragments of Time’.

Random Access Memories: 10th Anniversary Edition llega semanas después de que Thomas Bangalter, una de las mitades de Daft Punk, explicara los motivos que llevaron a que tomara un camino distinto de Guy-Manuel de Homem-Christo.

“Era un proyecto que desdibujaba la línea entre realidad y ficción con estos personajes robóticos. Era un punto muy importante para mí y para Guy-Manuel no estropear la narrativa mientras sucedía”, le indicó a la BBC.