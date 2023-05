Elecciones 2023: Una encuesta favorece al oficialismo en La Pampa

Una encuesta realizada del 5 al 9 de mayo en nuestra provincia le otorga el gobernador Sergio Ziliotto, del Frejupa, más de 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el radical Martín Berhongaray, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. El trabajo le asigna el tercer lugar a Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizada, aunque muy por detrás de los otros dos competidores. Según ese trabajo, el mandatario lograría su reelección con el 49,3% de los votos, seguido por «Pachequito», con el 27,6% y el ex ministro de Seguridad, con 9,8 por ciento.

Más atrás quedarían Luciano González Cabiati (Izquierda), 1,3%; Héctor Fazzini (Mofepa), 0,9%; Claudio Acosta (Desde el Pie), 0,4 por ciento. Los votos blancos y nulos alcanzarían el 2,9% y los indecisos, el 7,7 por ciento.

La encuestadora CB Consultora Opinión Pública hizo una proyección de los indecisos, según la cual, los porcentajes de votación quedarían de la siguiente manera: Ziliotto, 53,4%; Berhongaray, 29,9%; Tierno, 10,6%, González Cabiati, 1,5%; Fazzini, 0,9%; Acosta (Desde el Pie), 0,5%, y los votos blancos y nulos 3,2 por ciento.

El trabajo se hizo sobre 804 personas encuestadas, mayores de 16 años, a través de la metodología CAWI Online-envío masivo a dispositivos móviles. El instrumento de recolección de información fue un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa. Según explicaron, el margen de error del relevamiento es del 3,5%, en más o en menos, con una confiabilidad del 95 por ciento.

Evaluaciones.

La encuesta referida a las gestiones de gobierno arrojó que solo el 27,1% de los consultados aprueba al gobierno nacional, un 63,4% lo desaprueba y un 9,5% no lo califica. Las cosas cambian al evaluar la gestión provincial. En este caso, la aprobación es del 60,8%, mientras que la desaprobación cae al 30,4 por ciento.

En cuanto a la imagen de los candidatos a gobernador, el trabajo arroja para Sergio Ziliotto el 61% de imagen positiva, 31,2 de imagen negativa y 7,8 de desconocimiento. Para Martín Berhongaray: 39,7% de imagen positiva, 32,4% negativa y 27,8% no lo conocen. En el caso de Tierno, 25,8 de imagen positiva, 54% negativa y 20,2% de desconocimiento.

El trabajo indica que Ziliotto tiene un techo electoral del 63,5%, mientras Berhongaray tiene un potencial de votantes que llega al 50,2 por ciento. El techo electoral lo conforman quienes al ser consultados responden que seguro votarían por el candidato y quienes afirman que podrían votarlo.

Otra pregunta que realizaron desde CB Consultora fue: ¿Cuán seguro está de ir a votar en las próximas elecciones a gobernador? Las respuestas fueron las siguientes: 69,8%, seguro irá a votar; 18,3, no sabe; 9, podría no ir; y 2,9, no irá a votar.

