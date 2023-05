Elecciones 2023 en Castex: Simpatías, coincidencias y anhelos de los principales candidatos

Casi 8.900 castenses están habilitados para concurrir hoy a las urnas y elegir quién permanecerá durante los próximos cuatro años en el sillón de la calle Padre Durando. Mónica Curutchet buscará acceder al segundo mandato, encabezando la lista de Juntos por el Cambio y convertirse en la primera mujer en ser reelecta al frente de la comuna castense; mientras que Hernán Agustín Montelongo, con 37 años y liderando la lista del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) pretende convertirse en el jefe comunal más joven, dado que la actual jefa comunal asumió su mandato con 40 años y 10 meses.

La mayoría de los candidatos que encabezan las listas de JxC y Frejupa son Sub 40, y políticamente están marcados por Raúl Alfonsín, Livio Curto y los ex gobernadores Rubén Hugo Marín y Carlos Verna, pero también hay quienes consideran a Sergio Ziliotto como el mejor gobernador pampeano. Otro dato, todos son hinchas de Racing Club de esta localidad.

En el caso de los oficialistas Curutchet, Luis Ordóñez (candidato a viceintendente) y Florencia Zumel (buscará la reelección en el Juzgado de Paz) coincidieron que Raúl Alfonsín fue el mejor presidente desde la reinstauración de la democracia; mientras que Montelongo se inclinó por Néstor Kirchner y la candidata a jueza de Paz, Marta Fernández, por Juan Domingo Perón. Y llamativamente, Curutchet y Zumel no tienen referentas políticas, pero Marta Fernández enfatizó que Eva Perón es su referencia femenina.

En cambio hubo respuestas disímiles sobre el mejor gobernador de La Pampa. Curutchet se excusó de dar una definición precisa porque «varios años no viví en La Pampa», pero consideró que aún no surgió «un orador» como Rubén Marín, y para Montelongo el líder de Convergencia fue el mejor mandatario pampeano. Luis Ordóñez se inclinó por Carlos Verna, Marta Fernández lo eligió a Sergio Ziliotto y Florencia Zumel sostuvo que «aún no lo vio».

¿Y quién fue el mejor intendente de Eduardo Castex?… Acá llamaron la atención las respuestas de los candidatos. Ordóñez y Zumel la eligieron a Mónica Curutchet; y Curutchet le retribuyó el halago a Ordóñez, porque consideró que «tuvo una visión muy amplia de la localidad, logró muchos avances y la gente lo identifica como un visionario en la época que le toco gobernar», pero también agregó: «por el lado del PJ la gente tiene un muy buen recuerdo de Livio Curto». Los candidatos del Frejupa no dudaron en elegir al fallecido Livio Curto como el dirigente que mejores políticas aplicó al frente de la comuna castense.

¿Qué hacen los candidatos?

La abogada Curutchet no lee mucho, y le gustó la serie dinamarquesa Borgen; y el transportista Montelongo eligió el libro Cien Años de Soledad y la película El Guardaespaldas. Al médico Ordóñez le gusta la «música retro» y en especial el grupo sueco de pop Abba; la abogada Zumel no lee y tampoco mira películas o series, pero la administrativa -encargada de una estación de servicios- Marta Fernández eligió la película El Coleccionista de Huesos y el libro El Alquimista.

Para la actual jefa comunal «militar es una palabra gigante para mí, en realidad soy una simpatizante de las gestiones que acompaño, y milité a partir de los cargos que tuve el orgullo de acceder a través del voto».

Mientras que Ordóñez comenzó la militancia política en 1999, Zumel lo hizo en 2019, cuando fue convocada por Curutchet. En cambio, los candidatos del Frejupa tienen una militancia más prolongada, porque el candidato a intendente aseguró: «nací con la política», y Fernández recordó que su participación partidaria comenzó cuando tenía 17 años.

En otra de las consultas Ordóñez y Montelongo están casados, Fernández divorciada; y Curutchet y Zumel están en pareja y tienen hijos, pero se definieron «solteras».

¿Por qué se postulan?

Curutchet indicó que pretende acceder a la reelección porque «hay mucho para hacer, hay mucho para mejorar, hemos demostrado que tenemos capacidad para transformar lo que había en la localidad, para apostar al crecimiento, y nos falta darle continuidad a esas políticas y terminar lo que venimos haciendo». Y aspira que la gente «me recuerde como una trabajadora y que los vecinos se hayan sentido cercanos a la intendenta que tuvieron».

Montelongo transmitió que pretende «transformar» a Castex «en una verdadera ciudad». «Un sueño sería transformar Eduardo Castex y que los jóvenes quieran volver a nuestra localidad, y ese es un sueño y un anhelo por el cual estoy luchando fuerte con todo el grupo de trabajo», destacó.

Por su parte, Luis Ordóñez explicó que su postulación «es un compromiso con mi pueblo, mi pueblo me dio todo y es una forma de devolver como también lo intentó desde la profesión, y quiero el desarrollo para mi pueblo», y aspira «lograr el bienestar de los castenses».

Zumel analizó que la actual gestión «me transmite mucha vocación, transparencia, honestidad y mucha gestión por sobre todas las cosas», y su deseo es que los vecinos la recuerden «como buena persona y que hice algo (positivo) por la localidad».

Y Fernández explicó que se postula a un cargo electivo porque se encuentra «muy comprometida con la parte social y con los vecinos, y sobre todo con los niños, y anhelo que ningún niño sufra necesidades. Que Castex crezca y se desarrolle, y que ninguna familia tenga que sufrir necesidades como ahora».

