Elecciones 2023: Votó la primera candidata trans en La Pampa

Brunella Vladimira Montes se convirtió hoy domingo en la primera candidata trans que votó en la provincia. Así lo informó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. El partido informó que la joven votó al mediodía en la Escuela 27 de Santa Rosa, hasta donde llegó acompañada por la candidata a intendenta de Santa Rosa, Claudia Lupardo.

“Le pedí a Claudia que me acompañara porque en el padrón figuro con mi identidad anterior. Al nuevo DNI me lo hice recientemente, y todavía estoy esperando a que me llegue. Cuando llegué a votar tuve que presentar mi DNI anterior, en la mesa me nombraron por un nombre que ya no me representa y lo dijeron a viva voz. Fue incómodo, pero a la vez fue una oportunidad para reivindicarme por quien soy hoy, una mujer trans militante y candidata. Finalmente me dejaron votar sin problemas, pero le agradezco a la compañera que me haya acompañado”, dijo en una nota que concedió a La Izquierda Diario.

La joven dijo que el deseo del FITU era convertirse en la tercera fuerza en La Pampa. “Esperamos salir tercera fuerza, y sobre todo que les pibes, las mujeres y las disidencias puedan contar con una representación que escape a la heteronorma propia de los partidos tradicionales”, dijo.

