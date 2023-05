¿En Metileo se conformó una «Triple Alianza» para derrotar al intendente Pavoni?

En los corrillos políticos se potenciaron las versiones de una supuesta alianza entre dirigentes de la línea interna Convergencia Peronista y Comunidad Organizada (CO) para ganar la comuna de Metileo, donde también habría participado Juntos por el Cambio (JxC) para quedarse con el Juzgado de Paz.

«A mí me sorprendió la diferencia de votos, porque el PRO sacó menos del 10 por ciento de los votos y no le alcanzó ni para un concejal. Después sorprendió quienes operaron para Comunidad Organizada (CO), y eso significa que estaba en juego la cabeza de Pavoni sin importar las ideologías y pertenencias políticas», expresó ayer -escuetamente- el intendente Juan Carlos Pavoni.

En Metileo se impuso en las elecciones el candidato de CO, Carlos Marchisio, con el 60 por ciento de los votos, contra el 39,7 por ciento que obtuvo la lista del FreJuPa.

Las versiones post elecciones indican que dirigentes que se desempañan en la Legislatura provincial e incluso algún ex funcionario del peronismo lugareño, habrían repartido votos y trasladado militantes para que apoyen la lista opositora.

Y todo se potencia porque Marchisio es hijo de un exintendente peronista, que militó en el marinismo. En su lista no llevó candidatos a Jueces de Paz, y ahí se fortifica la hipótesis de una «triple alianza», porque JxC presentó una «lista corta», supuestamente para evitar que la dispersión de los votos opositores beneficiara al actual jefe comunal, y se quedó con el Juzgado de Paz.

La lista de Marchisio sacó 311 votos, contra 288 del Frejupa. Pero, en las listas de concejales CO sacó 263 votos, JxC solo 45 y el FreJuPa alcanzó 199 adhesiones; y para Jueces de Paz el FreJuPa mantuvo 191 votos, pero JxC saltó a 210 apoyos y hubo 125 votos en blanco. Los cortes «quirúrgicos» para los cargos locales, como lo denominó algún dirigente, permite concluir que hubo un «intercambio» de apoyos para repartir los cargos municipales entre CO y JxC. Y para los cargos provinciales -extrañamente- se invirtió totalmente el resultado, y el FreJupa sumó 288 apoyos contra los 160 de los candidatos que representó el vencedor del comicio.

Convicciones.

«No negocio mis convicciones, quizás fue un error y me hago cargo, pero nunca lo haré porque mi intención siempre fue trabajar para el bienestar del pueblo. Después de las elecciones tuve muchos llamados para consultar que había pasado, pero soy respetuoso de la democracia y la gente eligió un proyecto distinto a nuestro trabajo para esta localidad», expresó ayer Pavoni en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

«Nosotros -continuó- nunca trabajamos para el clientelismo político, ni para un grupo de amigos, sino que nosotros trabajamos para todos los habitantes en educación, salud, viviendas, infraestructura para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Así que el 10 de diciembre me ire tranquilo, contento y conforme porque dejaremos un pueblo posicionado a futuro».

-Pavoni, ¿pero percibía que podía ocurrir lo que finalmente ocurrió?

-Percibíamos que íbamos a tener una elección muy difícil, porque observaba como estaban trabajando y operando desde la oposición, y estaban teniendo respuesta de los pobladores. A mí no me duele el resultado e incluso en mi familia te diría que están conformes, para que a partir del 10 de diciembre tenga una mejor calidad de vida, porque realmente le dedicaba mucho tiempo al municipio.

-Las versiones indican que hubo un acuerdo de un legislador de Convergencia con CO y una participación también de JxC para repartir los cargos municipales. ¿Es así?

-Fijate la cantidad de electores que votó al gobernador Sergio Ziliotto y cuantos me votaron a mí. Vos sos inteligente, hace el análisis de los votos para los cargos municipales y sacarás tus conclusiones.

-Ahora, ¿por qué se conforma una alianza entre un sector del PJ con CO y hasta JxC?

-Acá se puso de manifiesto y se puso en evidencia el trabajo que realizamos en Metileo. Y eso le molesta a quienes están en la función y no pudieron llegar a la intendencia a través del voto. Esto es claro: cuando dejás en evidencia a dirigentes que ocupan funciones y tienen el pueblo como estaba, y cuando vos reconstruís un pueblo, deja en evidencia como trabajaron los intendentes anteriores. Esto genera envidia, que se transforma en odio.

-¿O sea se generó una brecha importante en la comunidad?

-Si, generaron una brecha bastante importante. Supieron donde trabajar, con sectores que no se interesan por el pueblo, sino por sus beneficios personales. Y nosotros trabajamos para el 100 por ciento de los habitantes. Acá estuvieron 30 años sin médico en el pueblo, y ahora hay un médico residente; construimos 50 viviendas en 8 años y por estadísticas necesitarían 100 años para construir la misma cantidad de casas; la gente esperaba el colectivo en la ruta y ahora hay una terminal con calefacción; pusimos una combi 0Km para que los chicos vayan al Secundario; pusimos luminarias led en el 100 por ciento del pueblo y cambiamos el preensamblado porque teníamos redes con tres cables; se puso un cajero automático y un Pampa Pago. Le dimos calidad de vida a la gente. Pero respeto lo que eligió la gente.

