Murió a los 59 años Andy Rourke, exbajista de The Smiths

Además del anuncio formal, el músico publicó un relato pormenorizado de su historia con Rourke en Instagram, en donde también compartió varias fotos de ambos.

“Andy y yo nos conocimos en la escuela en 1975. Éramos mejores amigos, íbamos juntos a todas partes. Cuando teníamos 15 años me mudé a su casa, donde vivía con sus tres hermanos, y pronto me di cuenta que mi compañero era una de esas raras personas que no cae mal a nadie”, dijo.

“Andy y yo pasábamos todo el tiempo estudiando música, divirtiéndonos y trabajando para convertirnos en los mejores músicos que podíamos llegar a ser. Por aquel entonces, Andy tocaba la guitarra, y muy bien, pero fue cuando agarró el bajo que encontró su verdadera vocación y afloró su singular talento”, continuó en el relato.

En el texto resaltó la interpretación de Rourke en la canción “The Queen Is Dead” -incluida en el álbum homónimo de The Smiths, publicado en 1986- al destacar: “Fue tan impresionante que me dije a mí mismo: ‘Nunca olvidaré este momento’”.

Liderada por Morrissey y conformada por Rourke, Marr y el baterista Mike Joyce, The Smiths tuvo una serie de éxitos en la década de 1980 con canciones como “Heaven Knows I’m Miserable Now” y “Girlfriend In A Coma”. La banda, impulsada por Marr y Morrissey, se separó en 1987 y a lo largo de su carrera lanzó álbumes como The Smiths y Meat is Murder.