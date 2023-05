Suspendieron un partido por cánticos racistas en la Liga Cultural de Fútbol

El encuentro entre Santa María y Fénix que se disputaba ayer en el marco de la novena fecha del Torneo de Primera B de la Liga Cultural de fútbol, fue suspendido a los 10 minutos del segundo tiempo por «cánticos racistas y xenófobos» por parte de una de las hinchadas hacia el árbitro principal Nicolás Gómez y sus asistentes.

La decisión la tomó el juez del encuentro a pocos minutos de iniciado el segundo período, y luego la terna arbitral confirmó que «la suspensión se dio por cánticos racistas», publicó el diario La Arena.

El Tribunal de Disciplina deberá definir qué es lo que sucede con el encuentro, en el que Santa María le ganaba 2 a 1 Fénix.

Para hoy.

La fecha se completará hoy con los siguientes partidos: El Elyon vs. La Barranca (Miguel Herrera); Centro Oeste vs. Carro Quemado (Lautaro Martínez); Cochicó vs. Matadero por la Lealtad (Héctor Flores); Unión Acha vs. Sarmiento (Juan Figueroa); Guardia vs. Juventud Unida (Hugo Eberts); Luan Toro vs. El Pampero (Diego Leiva); Telén vs. Pampero (Sergio Vargas).

Comentarios

Comentarios