Curutchet analiza el próximo gabinete: ¿Zumel será la secretaria de Gobierno?

La intendenta Mónica Curutchet estimó que «para la primavera» recién tendrá definido el nuevo organigrama municipal y los cambios de funcionarios para el segundo mandato gubernamental. En principio, el gabinete municipal tendrá dos modificaciones, porque el actual secretario de Gobierno y electo viceintendente, Luis Ordoñez, pasará a desempeñarse -seguramente- como presidente del Concejo Deliberante, y también el director de Deportes y Recreación, Laureano Sclarandis, ocupará una banca legislativa.

Hay una fuerte versión, que corre entre los dirigentes oficialistas castenses, respecto a que la actual jueza de Paz -que fue reelecta en el cargo-, Florencia Zumel reemplace a Ordoñez en la secretaria de Gobierno. «Todavía no lo pensé porque realmente lo del CD fue una sorpresa, y estoy ansiosa por ver como se desempeñan los nuevos seis concejales. Así que los cambios y nuevos funcionarios los voy a definir, como la elección anterior, en cercanías de la primavera», adelantó Curutchet.

«Cuando se da un resultado con esta contundencia, tenemos que volver a revisar cómo plantearemos la continuación en función de la respuesta que tuvimos de la gente. La cantidad de votos y tener seis concejales propios en la próxima elección, a mí me genera muchas más expectativas pero también mucho más responsabilidades», destacó la jefa comunal.

Los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) obtuvieron un histórico triunfo en las elecciones, que le permitirá contar con seis integrantes en el CD, mientras que el Frejupa tendrá dos.

«En el CD tendremos seis personas con diferentes perfiles y capacidades en base a su formación, y todos con mucha proyección política. Tenemos dirigentes muy interesantes que se van perfilando y me pone contenta que en esta elección hayamos tenido está contundencia», destacó.

-¿El contundente triunfo fue por las cualidades del JxC o del rechazo hacia la lista del Frejupa?

-Trabajamos en base a las cualidades de nuestro equipo. Todavía tengo 300 mensajes para responder. No me quiero meter con la parte política de la oposición, porque reconocieron nuestra gestión, nos transmitieron que les da tranquilidad que nosotros administremos los recursos municipales y nos reconocen la honestidad y transparencia de la gestión. Fue una aprobación a la gestión y nunca le reste importancia al plebiscito que implicaba la elección y la gente nos dio un respaldo contundente.

«Ahora tenemos que ver cómo mejoramos una gestión que con grandes esfuerzos logró importantes cambios en la localidad. El organigrama todavía no lo pensé y no te voy a dar la primicia a vos, antes de comunicárselo a mis funcionarios», dijo Curutchet.

-Ordoñez y Sclarandis, que fueron electos concejales, ¿pasarán al Concejo o pueden continuar en el gabinete municipal?

-No, la gente los eligió para ser concejales. Cuando planteamos la lista, era en ese sentido, y en este caso continuaremos así. No lo hablé personalmente con ellos, pero sabemos que «Pinocho» será el viceintendente y cumplirá su rol en el CD; y con Laureano tuvimos una charla -el lunes post elecciones- no muy profunda, pero sí bastante sincera, donde los dos sabemos que tiene intención de ser concejal y proyectarse políticamente desde este espacio. Esto me parece muy bien, y estaba pensado antes de las elecciones, cuando lo elegimos como candidato.

-¿Y en el caso de Zumel seguirá en el Juzgado de Paz o será secretaria de Gobierno?

-Ella no está en el CD, sino que está en el Juzgado de Paz…(risas). Con Flor lo tenemos que charlar para ver qué función va a desempeñar. Hoy es la jueza de Paz de Eduardo Castex. Es probable que tengamos una charla nosotras dos, para ver cómo nos vamos a organizar hacia adelante. Pero, esto no está definido. No es hoy el problema, ni la prioridad, para resolver. Flor para mí es muy importante en el armado del gobierno local, y desde el Juzgado de Paz cumplió una función importantísima en el armado de la Unidad Local de Niñez y Adolescencia, y también en muchos aspectos del trabajo social en nuestra gestión.

Comentarios

Comentarios