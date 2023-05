Polémica en el Mundial Sub 20: la FIFA tapó la bandera argentina y el escudo de Malvinas

La bandera y el logo de las Islas Malvinas, ubicadas en el tablero de la cancha, aparecieron cubiertas por carteles de la organización del torneo. Desde la FIFA explicaron que las sedes no tienen nombre y que llevan la denominación de la ciudad.

El inicio del Mundial Sub 20 en Argentina generó una gran expectativa en todo el país, pero hubo un hecho que generó polémica en los espectadores: la FIFA decidió tapar las simbologías de la bandera argentina y las Islas Malvinas ubicadas en el tablero del Estadio Malvinas Argentina en Mendoza.

Incluso, el organismo decidió modificar el nombre oficial del estadio y denominarlo «Mendoza». Desde la FIFA explicaron que las sedes no tienen nombre y que llevan la denominación de la ciudad.

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales, y apuntó al gobernador Rodolfo Suárez por permitirlo.

«Al final no era una ´bolazo´, como dijo el gobernador Rodolfo Suárez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina», escribò en su cuenta de Twitter compartiendo las imágenes del antes y despues del tablero electrónico.

Para luego agregar: «Nunca vieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo».

Los dichos del precandidato a gobernador mendocino por el Frente de Todos-PJ, alucen a las palabras del actual gobernador Suárez, quien había asegurado que «es un bolazo» los propuesto por la FIFA y que nunca estuvo en los planes cambiar el nombre del estadio provincial.

