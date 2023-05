Aumenta Amazon Prime Video: ¿Cuánto costará en junio?

Todos los servicios de streaming para ver series y películas se encuentran en constante cambio, buscando la mejor experiencia para el usuario. Para ello, las empresas toman decisiones que a veces corren el riesgo de tener una gran caída en sus suscriptores, así fue con Netflix que anticipó finalmente que comenzará a cobrarles a los usuarios que comparten su cuenta.

Por la misma línea esta Amazon Prime Video, que anunció un nuevo aumento en su tarifa a partir de junio.

Esta medida se está comunicando a través de las casillas de mail de sus suscriptores, aclarando que «desde el 26 de junio de 2023, tu tarifa de Prime Video cambiará a un precio de AR$580 por mes (sin impuestos incluidos), y aparecerá actualizada en el resumen de tu tarjeta de crédito o débito a partir de esta fecha».

Cuánto cuesta Amazon Prime Video

De acuerdo a lo anunciado por la empresa, el valor mensual de Amazon Prime Video en junio será de $580 (sin impuestos).

A ese monto se le debe sumar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21 %, el Impuesto PAÍS del 8 %, el Impuesto a los servicios extranjeros del 45 % y los Ingresos Brutos del 2 %, lo que termina dejando un precio final de $1.020,80 con dichos recargos.

Ventajas de tener Amazon Prime Vídeo

Las ventajas de tener Amazon Prime Video son estas:

-Se puede ver en cualquier parte, desde la web o con la aplicación de Prime Video en el teléfono, tablet o ciertos Smart TV.

-Se puede descargar y disfrutar el contenido de Amazon Prime Video sin conexión con la aplicación en el iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android.

-Permite el ahorro de datos, controlando el uso de datos mientras se descarga y se ven videos en ciertos teléfonos y tablets.

Qué ver en Amazon Prime Video

-Lo que incluye el catálogo completo con la suscripción de Amazon Prime Video son:

Películas

Programas de TV

Novelas

Series

Documentales

Stand Up

Recitales

Series de dibujos animados para niños

Lo más reciente de la plataforma incluye lanzamientos como Air, Citadel y Argentina, 1985, así como también nuestro próximo lanzamiento local: Barrabrava. También miles de películas y series como los siguientes Amazon Originals y Exclusivos: LOL Argentina; Maradona, sueño bendito; The Boys; The Good Doctor; Selección Argentina, camino a Qatar; Shotgun Wedding; y la ganadora de Premio Oscar a la Mejor Película: Everything, Everywhere, All At Once.

¿Cómo dar de baja Prime Video?

Para cancelar la suscripción hay que ingresar en Primevideo.com, en «Mi cuenta» – «Mi suscripción» – «Terminar suscripción».

Comentarios

