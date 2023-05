Céline Dion cancela su gira mundial por una rara enfermedad que padece

La cantante y actriz canadiense Céline Dion comunicó que decidió cancelar todas las fechas pendientes de su gira mundial, previstas tanto para este como el próximo año, debido a su lucha con la rara enfermedad neurológica que padece, el Síndrome de Persona Rígida.

Los 42 conciertos, programados todos en suelo europeo entre agosto y octubre de 2023 y entre marzo y abril de 2024, formaban parte de su “Courage World Tour”, que había iniciado meses antes de la pandemia y que luego sufrió varias postergaciones por sus problemas de salud, que le provocan espasmos musculares severos y persistentes.

“Es con tremenda desilusión que tenemos que anunciar hoy la cancelación del Courage World Tour”, expresó la artista en un texto redactado en francés e inglés publicado en sus redes sociales .

“Lamento mucho desilusionarlos a todos ustedes una vez más -prosiguió-. Estoy trabajando realmente duro para reconstruir mi fortaleza, pero hacer giras puede ser difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes que siga posponiendo los shows, y aun cuando me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario”.

Finalmente, la cantante que amasó fama mundial por la canción “My Heart Will Go On”, que acompañó la banda sonora de “Titanic” en 1997, también quiso dejar un mensaje esperanzador para sus seguidores: “Quiero que sepan todos, no me estoy rindiendo… ¡y no puedo esperar para verlos de nuevo!”.

La artista de 55 años nacida en Quebec llegó a completar 52 fechas de su gira “Courage”, que lanzó en septiembre de 2019. La pandemia fue lo que inicialmente la obligó a suspender sus shows, pero cuando las medidas de distanciamiento se relajaron no pudo volver a brindar un concierto.

El Síndrome de Persona Rígida es una condición neurológica degenerativa para la que hasta ahora no existe cura, que afecta el cerebro y la médula espinal y produce síntomas que incluyen rigidez muscular y espasmos.

Ella misma había hablado de la enfermedad y cómo la enfrentaba el año pasado, cuando tuvo que postergar una serie de recitales. En aquella ocasión explicó por medio de un video en sus redes que sufría espasmos que afectaban tanto su capacidad para caminar como para cantar.

