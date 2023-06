Otro caso de violencia escolar en Santa Rosa: Joven agredida en la vereda del colegio

Un nuevo caso de violencia escolar se registró en esta ciudad, en este caso en el colegio secundario Arturo Illia según publicó la madre de una adolescente de 15 años, quien habría sido víctima de empujones y golpes en la vereda.

“Ayer (por el martes) a mi hija la golpearon a la salida del colegio Arturo Illia, la lastimaron, las uñas de ella se le salieron, golpes en la cabeza y la cara. Ya hice denuncia y hay videos, es una chica que mi hija no conoce y la agarró por la espalda agrediéndola”, denunció Eliana Bernardo en su perfil público de Facebook.

“Ya se hizo la denuncia, ya la revisó el médico y tengo videos… No sé qué problemas tenés para agarrar a mi hija de la espalda y hay testigos. A vos te digo ya me voy a enterar quién sos y no voy a parar hasta que hagan algo con vos xq se ve que estás mal de la cabeza”, completó la mujer en una publicación en la que adjunta las fotos con la denuncia radicada en la Seccional de Policía y también imágenes de la adolescente con algunas contusiones producto de la agresión, publicó el diario La Arena.

Según esa versión, la joven de 15 años salió del colegio Illia y cuando caminaba (junto a una compañera) por la vereda del colegio aledaño, el Manuel Belgrano, fue atacada por otra adolescente. Según la madre, la agresora la empujó, la hizo caer al piso y allí le provocó heridas en las uñas de la mano y un golpe en la cabeza.

La mujer fue directamente a la Policía y a la Dirección de Niñez a radicar la denuncia y en la mañana del miércoles se reunió con autoridades del colegio Illia para que se haga una investigación sobre lo sucedido.

Además, la mujer se mostró molesta con la actitud de otros alumnos y alumnas que mientras ocurría la agresión filmaban con sus teléfonos celulares “y nadie intervino para frenar lo que pasaba”.

Hechos reiterados.

En las últimas semanas son reiterados los hechos de violencia en distintos colegios de la ciudad, una situación que generó el surgimiento de un grupo de docentes autoconvocados que reclaman medidas tanto al Ministerio de Educación como al gremio Utelpa. Por ese motivo se reabrió la paritaria del sector para analizar la situación.

La semana pasada, en el colegio secundario “9 de Julio” se generó una pelea entre estudiantes que derivó en que un alumno de 16 años fuera llevado al hospital Lucio Molas “por prevención” como consecuencia de los golpes recibidos.

De acuerdo a distintas versiones, la pelea generó enorme conmoción entre alumnos y docentes e incluso la directora del 9 de Julio habría recibido un golpe en su intento por separar a los alumnos.

Desde diferentes sectores, tanto de familias como de docentes, se apunta a que “hay banditas que salen a buscar pelea y por eso hay un clima muy hostil”.

En ese sentido, muchos se preguntan sobre las responsabilidades de los directivos y docentes por los hechos que ocurren por fuera de los edificios educativos, como el caso denunciado ahora en el Illia, que fue en la vereda pero que está bajo la mirada de las personas adultas a cargo de los colegios.

Comentarios

Comentarios