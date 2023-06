Chicanas en Diputados: Aprobaron adicional para empleados de Niñez y Adolescencia

A la explosión en aplausos de los empleados de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Desarrollo Social, que desde temprano se habían ubicado en la tribuna de esta Legislatura, cuando se aprobó la ley que regula beneficios para todos ellos; le siguió un fuerte cruce de legisladores oficialistas y opositores, no exento de «chicanas», cuando le dieron tratamiento a la continuidad del CEPIP. Ambas normas fueron aprobadas por unanimidad y por mayoría, respectivamente.

Después de que el diputado Martin Balsa justificara los adicionales por riesgo físico, tarea específica y función; más la licencia especial de recuperación, para el personal que se desempeña en áreas de la subsecretaría de niñez, adolescencia y familia, «porque son muy sensibles y complejas y así se busca jerarquizar la labor de todos/as aquellas/llos trabajadores/ras que se desempeñan en esos organismos», se dio un debate focalizado entre la diputada del bloque propuesta federal, Laura Trapaglia y el legislador del FreJuPa, César Montes de Oca.

CRUCE

Trapaglia manifestó que «los adicionales son parches que durante 40 años el gobierno justicialista ha implementado, pero sin solucionar la problemática de fondo en estos organismos que fueron cerrados durante la dictadura militar”. “Lo que se debe hacer es resignificar la carrera de estos trabajadores en el marco de la ley 643», agregó.

Montes de Oca aclaró que «estos beneficios estipulados en esta ley, son consecuencia de acuerdos paritarios, el marco en el que se seguirá trabajando para seguir mejorando la situación de los trabajadores», pero agregó «lo que me gustaría es que si la legisladora piensa como dice, se lo transmita a sus referentes, los dirigentes nacionales del partido al que pertenece, que anuncian que de ser gobierno avanzarán sobre la ley de contrato de trabajo y la flexibilización laboral».

Balsa se sumó a esos argumentos diciendo «cuando fueron gobierno le sacaron las pensiones a los jubilados, desfinancian la educación y les quitaron las computadoras a pibes y pibas que les daba el estado para capacitarse».

Trapaglia y Marcos Cuelle, diputado de la UCR, remarcaron que «el oficialismo no nos dio lugar en la comisión a invitar a los trabajadores para que opinen sobre esta ley», a lo que Montes de Oca señaló «siguen sin entender, se trata de acuerdos paritarios, no son modificables, son conquistas a las que le seguirán otras en paritarias». Y Trapaglia respondió «el oficialismo, con funcionarios que no funcionan, sigue sin escuchar».

