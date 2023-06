Intendente electo aparece “en rojo” en el BCRA por cheques sin fondos

El intendente electo de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, aparece en la Central de Deudores del Sistema Financiero, que se puede consultar en la web del Banco Central de la República Argentina, con veinte cheques rebotados por falta de fondos. Los montos de los valores van desde 62.500 pesos hasta 331.086. Entre todos suman 3.254.796,06 pesos.

En todos los casos, consta que el dirigente, que desarrolla una actividad comercial en el ámbito privado, pagó las multas por cada uno de los valores, publicó el diario La Arena.

Salvadori figura con una deuda de 3.075.000 pesos en el Banco de La Pampa, la cual se encuentra en categoría 3, “con problemas” y en “riesgo medio”, según la clasificación que el Banco Central le otorga a quienes tienen pasivos en el sistema financiero.

La información trascendió desde fuentes ligadas al oficialismo. Ayer Salvadori brindó detalles de la situación. El radical explicó que las personas a las que les pagó con esos valores -proveedores de su comercio- ya les pagó los montos adeudados. Explicó que en todos los casos fueron cheques electrónicos (“e-cheqs”), los cuales aún no pudo recuperar del Banco, algo en lo que está trabajando actualmente con la ayuda de la propia entidad.

“No le debo a ninguna de las personas que recibieron esos cheques. Ya les pagué y además ya pagué las multas que me puso el BLP. Lo que no he podido resolver es el tema de recuperar los valores, porque son ‘e-cheqs’ y hay un problema electrónico que me están tratando de solucionar desde el Banco. Por eso todavía aparecen”, explicó.

El jefe comunal que asumirá la intendencia de Luiggi el 10 de diciembre fue enfático al resaltar que esa situación que se generó con los “e-cheqs” está únicamente vinculada con su actividad comercial en el sector privado y que no tiene ninguna relación con fondos públicos.

